輝達協理廖彥勛助崑大母校棒球扎根
記者汪惠松∕永康報導
崑山科大專科時期電機科畢業優秀校友、現任輝達（Nvidia）技術專案管理協理的廖彥勛，以實際行動回饋母校，捐贈卅萬元支持母校棒球運動發展，期望鼓勵學弟妹兼顧學業與運動專業，延續崑山精神。
長於台南善化的廖彥勛，為崑山工專時期八六級電機科校友，長期任職於全球ＡＩ產業領導企業輝達，自二０一六年起帶領團隊與協力廠商合作，成功推出Nvidia首款ＡＩ伺服器 ＤＧＸＩ，這項創舉不僅開啟人工智慧新時代，更推動輝達從ＧＰＵ供應商轉型為引領全球ＡＩ潮流的重要推手。
另廖彥勛對對棒球也懷有深厚情感，長期支持花蓮職棒選手周思齊創立的「球芽基金會」，持續捐助偏鄉基層棒球教育，關懷花蓮地區青少年運動發展。
近日，廖彥勛得知母校崑大積極培育一般組與公開甲組棒球隊後，主動聯繫同為崑山工專電機科同學的行政副校長鐘俊顏教授，希望盡一份心力。廖彥勛表示，自本年度起每年將捐贈廿萬元作為公開甲組棒球隊獎助學金，另捐十萬元作為一般乙組棒球隊人才培育訓練經費，鼓勵球員在追逐棒球夢的同時也能重視學業與品格養成。
鐘俊顏說，廖彥勛不僅是ＡＩ產業的領航者，更以具體行動實踐對母校與社會的關懷，他的回饋精神讓崑大棒球教育得以扎根延續，傳承一代又一代的夢想與力量。
