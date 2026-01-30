輝達南港研發中心房東換人？「潤泰玉成廣場」傳開價250億求售 拆算每坪154萬

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（30）日預計前往位於南港「潤泰玉成廣場」的研發中心視察。該大樓由潤泰集團持有，近期以約250億元開價整棟出售。但由於南港商辦供給量太大，是否會以該價位成交備受市場矚目。

輝達於2023年以28.97億元租下南港頂級商辦「潤泰玉成廣場」3至17樓，作為研發中心，租期10年（圖／翻攝Google Maps）

輝達於2023年以28.97億元租下南港頂級商辦「潤泰玉成廣場」3至17樓，作為研發中心，租期10年。該案基地面積約1,600坪，規劃地上27層。據《聯合報》報導，潤泰開價約250億元求售，且刻意保留部分高樓層尚未出租，讓潛在買方保有自用彈性。

業界人士分析指出，台北市2024至2026年三年內新增商辦供給量約41.2萬坪，其中南港約20.2萬坪，占比高達49%，區域供給壓力不容小覷。

若從投資報酬角度觀察，潤泰今年1月以27.264億元買下日商「三菱地所」持有「潤泰創新開發公司」30％股權。若以整棟開價250億元換算，30％約為75億元，短期帳面報酬相當可觀。

不動產物業管理業者指出，若「潤泰玉成廣場」真以250億元成交，拆算每坪建坪單價高達154萬元，屬市場罕見高價，若要以這個價格出售，對潤泰來說是頗大的挑戰。

