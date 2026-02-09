輝達危險了？電信龍頭出手「只買華為」 豪砸7億洗臉H200

財經中心／倪譽瑋報導

中國推大型算力平台計畫，其中晶片部分以華為作核心。（圖／翻攝自騰訊網）

科技大廠輝達的H200晶片可出口至中國，雖然其性能較優於中國國產晶片，但中方似乎極力擺脫對輝達的依賴。日前當地電信龍頭「中國移動」以1.55億元人民幣（約新台幣7億）得標算力平台採購案，對於設備要求明確表示「拒絕進口」；而平台的核心儲存裝置採用華為製，價值就高達人民幣4459.8萬元（約新台幣2億）。

美國、中國晶片戰升溫 輝達站上衝突刀口

綜合《路透社》等外媒報導，美國與中國的科技角力持續升溫，中國晶片廠商逐步提升技術實力應對美國的採購限制；如今美國的川普政府放行輝達H200晶片出口，如字節跳動（ByteDance）計畫向輝達採購3.2萬顆H200晶片。

然而，市場仍傳出中國官方限制輝達晶片進口、試圖扶植國產廠商，政府實際限制規模不明，但在支持中國國產算力的戰役中，已有部分公司自主拒絕輝達晶片，選擇當地晶片龍頭「華為」。

中國算力平台計畫 力推以華為技術打造

另據陸媒《新浪財經》報導，中國政府採購網公告了《光明大裝置算力服務支撐平台採購專案》的得標結果，「中國移動」廣東公司以1.55億元人民幣得標，設備採購清單顯示，華為的溫冷資料備份存放裝置，價格就高達人民幣4459.8萬元。

中國當地的算力平台設備採購專案，多項需求明確寫下「拒絕進口」。（圖／翻攝自中國政府採購網）

此外，招標公告指出，「光明大裝置算力平台」將全面以華為開發的「昇騰 910C」晶片為核心，以及面向超密叢集的天工架構進行建設，並使用性能最高的華為靈衢匯流排進行承載。值得注意的是，招標文件的各項設備需求中，清楚標註「拒絕進口」，盼望建構強大的中國國產算力底座。

