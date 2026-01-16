輝達即將降臨 北市「用電設備檢驗」報考引發熱潮 A1級黃金職業正當紅

「用電設備檢驗」報考引發熱潮。（台北市職能發展學院提供）

記者王誌成／台北報導

隨著人工智慧的迅速發展，輝達執行長黃仁勳日前曾特別強調，電工、水管工和木匠等技術專業人員始終是ＡＩ無法輕易取代的重要力量。台北市職能發展學院十六日表示，今年特別利用訓練課程的空檔規劃了該職類的技能檢定考試，提供有志投身這一黃金職業領域的民眾一個搶占先機的機會。

一一五年度「即測即評及發證技術士技能檢定」正式開跑，第一梯次即測即評活動也自十三日正式開放報名，並於十五日截止，共為期三天。其中，備受關注的「用電設備檢驗」丙級檢定的限額人數為一百十四人。由於該類型檢定對場地規格有極高要求，能辦理即測即評的單位在全台相當稀缺。

今年北部地區僅有台北市職能發展學院辦理該項技能檢定，因此每次報名首日總吸引大量人潮爭相排隊報考。此外，台北市職能發展學院提供多樣化內容豐富的職訓課程，全力協助民眾提升技能專業涵養。

涵蓋水電工程、烘焙餐飲、行銷應用、照顧服務等領域，同時還推行以ＡＩ為核心技術的信息通訊應用課程，為求學者帶來更多元的培育選擇。有興趣的民眾可至台北市職能發展學院官網中的「職能培育」及「自辦招生訊息專區」進一步了解最新消息。