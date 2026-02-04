輝達參與OpenAI募資金額曝光 黃仁勳擬砸200億美元挺阿特曼

黃仁勳1月29日抵台。廖瑞祥攝



彭博週二（2/3）引述知情人士透露，AI晶片龍頭輝達（Nvidia）即將達成一項協議，計劃在AI新創公司OpenAI的最新一輪募資中投資200億美元，這將是輝達對聊天機器人ChatGPT開發商的最大單筆投資。

彭博（Bloomberg News）引述要求匿名的知情人士表示，輝達的投資即將完成，但該交易尚未最終敲定，條款仍有可能變更。OpenAI與輝達均拒絕置評。

據報導，OpenAI正在籌備新一輪最高達1000億美元的募資，主要資金來源為大型科技企業。亞馬遜（Amazon）已洽談最高500億美元的投資方案，日本軟體銀行（SoftBank）則商議最高300億美元的注資計畫。英國《金融時報》先前曾披露，輝達可能投入最高200億美元。

輝達與OpenAI雖然都是AI熱潮的關鍵推手，但近日兩間公司關係緊張的報導，使雙方的合作再度受到檢視。美國《華爾街日報》上週五（1/30）報導指出，輝達去年9月宣布將對OpenAI投資總計高達1000億美元的計畫，因公司內部有人對交易提出質疑而陷入停滯。

兩間公司的執行長隨後均公開表示，雙方仍致力於持續合作。輝達執行長黃仁勳上週六（1/31）造訪台北時向媒體表示：「我們絕對會參與（OpenAI的）下一輪募資，因為這是極佳的投資」，並補充道，這可能成為輝達「有史以來規模最大的投資」。

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）亦在社群平台X發文澄清說，輝達生產「世界上最好的AI晶片」，OpenAI希望長期成為其「巨大客戶」。

