輝達又成全村希望！ 帶動全球科技股回神 亞股擺脫一個月低點

AI龍頭輝達（NVIDIA）美國時間19日公布財報優於市場預期，舒緩AI泡沫化疑慮，被視為一劑強心針。利多消息一出，輝達盤後股價強勢拉升逾5%，帶動台積電ADR盤後勁揚超過3%。這股氣勢延燒至今（20）日，激勵台灣、日本與韓國等股市，再度點燃市場信心。



輝達財報報喜，確立AI產業的強勁成長動能。執行長黃仁勳表示，雲端服務巨頭對AI晶片需求強勁，並對AI泡沫疑慮不以為然。

亞股全面反彈 擺脫一個月低檔

台股今日開盤，漲勢一度擴大到910.61點，漲幅3.43%，把過去兩天跌的都漲回來。根據《路透社》報導，其亞洲股市也出現強勁反彈，輝達預測季度營收將遠超華爾街預期，日經指數大漲3.9％，韓國綜合股價指數（Kospi）上漲2.8％，標普500期貨上漲1.2％。



報導指出，MSCI亞太地區（除日本外）股價指數上漲0.6％，從一個月低點反彈。標普500電子迷你期貨上漲1.1％。IG雪梨市場分析師賽克摩爾（Tony Sycamore）表示，輝達「再次展現了AI領域的主導地位」。



華爾街股市週三在財報發布前，結束連續四日跌勢，三大主要指數從賣壓中反彈，全球市值最高公司的財報緩解了引發拋售潮的AI估值擾憂。投資人情緒明顯改善，對科技股重新燃起信心。

美元走強債券殖利率上升

美元指數上漲0.1％至100.17，接近兩週高點。基準10年期美國公債殖利率升至4.1444％，高於週三美股收盤時的4.131％。但市場仍持續關注美國經濟數據與聯準會政策動向，交易員正等待延後發布的9月就業報告，以尋找聯準會下一步行動的線索。

聯準會政策成關鍵

根據芝商所FedWatch工具顯示，12月10日會議降息25個基點的機率已從前一日的50%降至33%，顯示市場對降息預期趨於謹慎。在AI產業基本面支撐與總體經濟變數交織下，後續股市走勢仍需觀察聯準會政策與就業數據表現。