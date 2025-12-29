輝達取得Groq核心授權 帶旺台股4強訂單

財經中心／廖珪如報導

輝達與Groq合作標誌著 AI 晶片將朝向專用化與通用化互補的異質整合發展，並藉由軟體生態系（CUDA、TensorRT）鞏固其在 ASIC 競爭壓力下的防禦性領導地位，台積電估也將受惠。（圖／資料照）

NVIDIA 採取「技術授權」而非「傳統併購」的創新戰略，斥資 200 億美元取得 Groq 的 LPU（Language Processing Unit）核心技術授權，此舉旨在規避反壟斷審查，同時延攬關鍵人才以強化其 AI Factory 架構。趨勢顯示 AI 市場正由單純的「訓練」轉向大規模「推理」應用，NVIDIA 透過整合 SRAM 架構的低延遲特性與既有的 GPU/HBM 通用平台，試圖建構能同時處理複雜長文本與極速短文本（如 Chatbot）的完整產品線。這標誌著 AI 晶片將朝向專用化與通用化互補的異質整合發展，並藉由軟體生態系（CUDA、TensorRT）鞏固其在 ASIC 競爭壓力下的防禦性領導地位。

法人評估，台廠受惠股為創意（3443），該公司 作為 NVLink Fusion 生態系的 ASIC 夥伴，具備將 Groq 技術與 NVIDIA 架構進行異質整合（Semi-Custom）的設計能力、台積電（2330）： NVIDIA 可能協助 Groq 從三星轉投台積電 N3 或 A16 先進製程，並利用 CoWoS 產能強化 LPU 規模化、致茂（2360）則是隨 LPU 應用擴大與投片量增加，半導體測試設備需求同步成長、鴻勁（7769）則受惠於推論型晶片後段測試需求的外溢效應。

提升NVIDIA 中長期防禦門檻

報告指出，此次 200 億美元的授權金約為 Groq 市值的 3 倍，顯示 NVIDIA 對推論市場的急迫性與戰略重視。分析師認為，LPU 採用的 SRAM 與 GPU 的 HBM 屬於互補關係，而非取代關係，短期 6-12 個月內雖軟體整合仍有挑戰，但中長期將大幅提升 NVIDIA 的防禦門檻。對於台廠供應鏈，創意（3443）身為台積電子公司，在此架構整合中佔據戰略高點，有望爭取次世代推論加速器的 NRE 委託。然而，報告也提醒需留意潛在的反壟斷訴訟風險，以及 LPU 擴大應用可能對 HBM 成長斜率造成的邊際負面預期。

