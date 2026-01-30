輝達台北第二總部有譜？黃仁勳一句話曖昧回應

輝達執行長黃仁勳。

輝達執行長黃仁勳29日抵台，今日預計先前往輝達位於南港的新辦公室，接著晚間的輝達台灣尾牙，今早黃仁勳受訪時被問到第二總部的情況，他耐人尋味回應：「有可能。」

市場傳出，輝達除了原先規劃在北士科設立海外總部外，後續不排除於台北再設立第二總部，地點可能位於同樣位於北士科的新洲美段。

輝達執行長黃仁勳在展開今日行程前受訪指出：「是有可能性，甚至是有機率發生的，誰知道呢？」他指出，他喜歡這個主意，輝達在台灣應該有愈多總部愈好，「因為我們在這裡有很多員工，有很多、很多的供應鏈夥伴，還有很多客戶。」

黃仁勳直言：「我們在台灣的工作量成長得非常快，因為我們的員工在這裡非常努力，而且這裡有很多優秀的人才。所以我非常樂意擴建。」

事實上在2025年COMPUTEX時，正式宣布輝達海外總部落腳北士科後，黃仁勳就曾以「我們需要更多椅子」來表達需要更多辦公空間。



