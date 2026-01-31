輝達台灣再蓋第二總部？ 黃仁勳：聽起來不錯我喜歡

台北市 / 綜合報導

輝達執行長黃仁勳，現在人在台灣，除了他的滿檔行程之外，外界也很好奇，輝達有沒有可能，在台灣興建第二個總部呢？昨天黃仁勳，三番兩次被問到，都回答得很巧妙。先是說、聽起來很不錯，後來又說、如果需要蓋另一棟建築，他也完全不會意外。過去這段時間以來，輝達海外總部設在台灣的消息，也引起韓國產業界的重視，甚至許多當地的主流媒體，都花上大篇幅報導。

輝達執行長黃仁勳說：「你喜歡我的新髮型嗎，這是我最喜歡的髮型，新的髮型新的氣象。」AI教父黃仁勳新造型現身，即將迎接新的一年大家也很好奇，輝達在台灣有沒有可能，打造不只一個新的總部據點。

廣告 廣告

輝達執行長黃仁勳說：「第二個嗎，聽起來不錯我很喜歡，我們應該要有越多越好，因為我們在這裡有非常多員工。」市場盛傳除了北士科以外，輝達將在台北市再增設第二總部，地點就選在洲美段區域，是否為真黃仁勳沒有正面否認。

輝達執行長黃仁勳說：「如果未來我們在台灣，需要再蓋另一棟建築，我一點也不意外，我們正在規劃把其中一棟總部大樓，設計得非常漂亮，目前還沒有人看過，我也還沒有對外展示過，但它一定會非常漂亮。」

對於總部滿滿願景，看在同樣是科技大國，韓國的眼中可能滿是羨慕，過去一年來包含朝鮮日報，東亞日報還有中央日報，這些韓國主流媒體都大篇幅報導，「黃仁勳要將台灣打造成AI中心」，不少韓國人也坦言徹底輸了，必須承認台灣半導體，就是韓國要學習的對象。畢竟被選中為核心發展區域，輝達總部的啟用進度，可能也得加緊腳步。

輝達執行長黃仁勳說：「看簽約儀式什麼時候，只要時間確定我一定會參加，我非常期待。」總部動工前夕話題再度升溫，黃仁勳對台灣科技實力的肯定，也讓全球看見台灣在產業界，舉足輕重的地位。

原始連結







更多華視新聞報導

輝達總部盼月底簽約 蔣萬安邀黃仁勳「拜土地公」

黃仁勳訪台前「美中續角力」 台北市民樂看輝達總部

傳輝達要在北市設台灣第二總部？ 黃仁勳：聽起來不錯 北市府回應了

