輝達台灣子公司進軍北士科 蔣萬安：最快農曆年前簽約

蔣萬安表示，依照目前規畫期程最快希望明年農曆年前完成簽約。（圖／黃威彬攝）

輝達（NVIDIA）落腳北士科。台北市長蔣萬安今（20）日表示，近日與輝達全球不動產副總裁艾克曼（Scott Ekman）會面，取得書面投資意向。雙方並相約「最快農曆年前」正式簽約，啟動北士科新基地規劃。

蔣萬安指出，前天確實輝達Scott Ekman來市府見面，確實就像老朋友一樣。首先要感謝市府同仁以及輝達團隊，在過去這段時間，常常因為時差的關係，半夜要不斷地線上開會、大家交換意見和討論，且維持很長一段時間。

蔣萬安說，那Scott看到他時也很高興地擁抱，說終於能夠把這件事情順利的解決。也向Scott說，現階段已經和新壽到簽署合意終止契約的最後階段，當然也會同步針對取回土地、設定地上權的作前期準備工作正在進行當中。

蔣萬安表示，Scott也告訴他，接下來正進行設立台灣子公司的相關作業。兩人也相約，依照目前規畫期程最快希望明年農曆年前完成簽約，屆時也能相約在農曆年時再次見面。

台北市產業發展局長陳俊安說明，輝達已向中央申請設立台灣子公司，北市府則承諾給予無論程序或溝通上的全力協助。

陳俊安指出，北士科T17、T18基地規模龐大，是少見的大型地上權案，因此輝達子公司資本額也會相當可觀，未來與市府簽約的正是輝達即將成立的台灣子公司。

