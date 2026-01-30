輝達台灣尾牙「輝達尚蓋讚」 今晚登場

▲輝達執行長黃仁勳這次抵台重點行程之一，就是要參加台灣分公司的尾牙，今年的主題為「輝達尚蓋讚」，預計共將有超過1,800名員工參加。（示意圖╱記者陳明安攝）

[NOWnews今日新聞] 輝達執行長黃仁勳這次抵台重點行程之一，就是要參加台灣分公司的尾牙，今年的主題為「輝達尚蓋讚」，預計共將有超過1,800名員工參加。

輝達今（30）日晚間在台北舉辦年度尾牙，主題定為「輝達尚蓋讚」，延續高規格、高話題傳統，從入口看板曝光開始，就吸引員工搶拍打卡，現場氣氛明顯比往年更熱。

回顧去年輝達尾牙，主題為「輝達魔法之夜」。去年黃仁勳也親自到場與員工同樂，並大手筆發出每人1萬美元獎金，引發外界熱議，也讓輝達尾牙被視為「業界天花板」。這也讓市場關注今年是否也會同樣「大手筆」。

黃仁勳昨日下午搭乘專機抵達台灣，按照往例拜訪台積電創辦人張忠謀後，今日早上與鴻海董事長劉揚偉會面後，參加輝達公司會議，晚間再去尾牙活動，並預計明日安排與台灣AI供應鏈合作廠商見面。

此外，有消息傳出，後續看能將再於台北市增設第二總部，地點會落腳於洲美段區域，不排除是洲美國小預定地，對此，輝達執行長黃仁勳今日表示，是有一個地點，他莞爾笑回「是有可能性，甚至是有機率發生的。」增添不少想像空間。

