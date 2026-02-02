輝達台灣尾牙「輝達尚蓋讚」 今登場！黃仁勳沒穿招牌皮衣改穿花襯衫

輝達的尾牙30日登場，主題是俗擱有力的「輝達尚蓋讚」，黃仁勳身穿喜氣滿滿的黑白花襯衫出場，直言量子電腦將在未來幾年開始解決人類實際問題，更笑說這是他一年之中最喜歡的活動。

輝達台灣公司尾牙30日盛大登場，還未開幕場外就擠滿人潮，今年主題是以黑綠配色的「輝達尚蓋讚」，展現一貫創辦人黃仁勳一貫的接地氣風格。

黃仁勳換上一身喜氣滿滿的黑白花襯衫來到現場，更笑說「這是我一年當中最喜歡的活動之一，慶祝新年，也感謝大家去年出色的工作表現。」黃仁勳身旁除了眾多保鑣跟隨，還有去年底轉任輝達、有最年輕副總之稱的台積電前採購副總李文如（Vanessa），她也盛裝出席尾牙。當媒體問及今天參加尾牙的員工人數時，黃仁勳轉頭詢問李文如，由她代答約2000多名員工響應盛會。目前輝達官方尚未公開職稱，根據LinkedIn的個人檔案，李文如目前的職務應是輝達業務副總裁。

據了解，黃仁勳每到台灣必造訪的水果攤老闆娘，也有受邀成為座上賓。此外，今年尾牙中黃仁勳本人的橋段較往年少，舞台上仍以輝達員工表演為主軸。

近日有傳聞指出，輝達即將在台灣興建第二總部，因應持續攀升的產能需求。黃仁勳也指出，輝達在台灣成長非常快速，也希望和更多供應鏈伙伴合作。「我們確實與聯發科合作開發了一款非常強大的 SoC。」黃仁勳證實輝達正與聯發科共同開發低功耗、高功率的晶片，「它專為具備強大AI能力的電腦所設計，應用範圍非常廣泛。」

去年底轉任輝達、有最年輕副總之稱的台積電前採購副總李文如。張智傑攝

黃仁勳：量子電腦數年內將改變人類生活！

針對輝達近期有意加速推動的「美國國家量子計畫」（America National Quantum Initiative），黃仁勳解釋，輝達持續與量子產業密切合作，運算的本質不會改變，而量子電腦也不會取代CPU、GPU，「而且量子電腦也需要加速運算。」

他進一步說明，透過量子運算，可以達到「以自然模擬自然」的目標，對於數位生物學（digital biology）、材料科學將有重大幫助。簡單來說，因為大自然（如分子、蛋白質）的運作方式就是量子的。用量子電腦模擬生物與材料，就像是用「自然的語言」在溝通。

「我認為量子技術已經取得了『邏輯糾錯量子位元』（Logical Error-Corrected Qubit）的突破，」他直言「未來幾年，我們將開始看到量子電腦解決實際問題。」

外界也關注與黃仁勳來台這四天，是否有機會推進與北士科總部的簽約進度。張智傑攝

傳中國獲准原則性採購H200，輝達稱未接獲消息

外界也關注與黃仁勳來台這四天，是否有機會推進與北士科總部的簽約進度。蔣萬安30日受訪時表示，目前仍積極與輝達保持聯繫。他也強調北市府目前已準備完畢，計畫在過年前安排簽約。

另外，輝達在中國H200的進展，也仍充滿話題。黃仁勳29日下午飛抵台北，剛下飛機就被詢問此問題。他表示，目前還沒接獲正式通知，輝達也還沒有接到任何H200的訂單。

《路透社》29日獨家報導，中國商貿部已經批准DeepSeek、阿里巴巴、字節跳動騰訊等四家公司，獲准採購40萬顆H200晶片。30日再援引兩名知情人士，指出目前已經原則性批准DeepSeek採購H200，但相關條件仍待最終敲定。

輝達尾牙於傍晚揭開序幕，早在下午時就有民眾早早就在館外等待，更有粉絲準備了手繪紅包，希望邀請黃仁勳簽名留念。輝達員工也紛紛在場外等待今晚的大明星進場，可見黃仁勳旋風的魅力絲毫未減。