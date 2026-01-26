輝達台灣總部拚6月開工 李四川：農曆過年前把所有合約全部簽訂

台北市副市長李四川。記者林伯東／攝影

輝達台灣總部進駐北士科T17、T18基地即將簽約，台北市副市長李四川昨（26）日表示，簽約時間將配合輝達，原則上一定會在農曆過年前把所有合約全部簽訂，希望在今年6月開工。

輝達執行長黃仁勳本周將參加輝達台灣分公司尾牙，談到北市府是否29日或30日就會與輝達簽約？李四川強調，簽約時間、赴現場實地看環境等，都由輝達決定，北市府配合，簽約上還有議價、行政作業，原則上一定會在農曆年前簽訂合約。

輝達台灣總部規劃為「星艦造型」，配合輝達需求，台北市政府都市計畫委員會昨日審議由北市產業發展局所提的都市計畫細部修訂案，決議修正後通過。

李四川表示，此次核定變更審查重點主要有四項，包括放寬建蔽率、道路合併、提高單一樓層高度、在不影響交通情況下臨路設置車輛進出口。T17、T18兩基地間原有計畫道路，擬配合輝達總部設計進行合併，李四川說明，基地合併部分沒有問題，中間還有部分文字修正，部分委員也提了建議，例如針對輝達進駐後產業發展，要增加說明。

