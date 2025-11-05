輝達台灣總部更進一步 與新壽分手費估45億內 李四川：輝達願吸收差額

台北副市長李四川5日指出，與新壽的解約金約在45億元以下，與先前的金額差約1成，主要出在稅金部分。（圖片來源／信傳媒編輯部）

台北市爭取輝達（NVIDIA）在北投士林科技園區設立台灣總部一案再往前推進。台北市長蔣萬安今（5）日赴市議會專案報告前表示，市府昨與原地上權人新光人壽完成協商，已確定終止契約的解約金金額區間，待新壽以正式公文確認後，市府就會啟動送議會及相關行政程序。

確切的「分手費」，副市長李四川指出，初步估算解約金額「應該在45元以下」，與市府原估 40 億約有一成差距，主要來自資金成本與稅負估算差異；待會計師簽證後，最快下週三送交議會審查，若議會最後核定金額調高，差額部分輝達願意全數概括承擔。

北市新壽分手費「應在45億元以下」，較原預估有一成落差

這塊位於北士科 T17、T18 的基地，原本由新壽取得50年地上權，後來市府轉向引進輝達投資發展，三方為此展開多輪協商。蔣萬安重申，新壽是以「取回成本」為前提，同意與市府合意解約，為輝達在北士科設立研發與營運據點鋪路。

副市長李四川今受訪時則首度較明確揭露「分手費」輪廓。他表示，初步估算解約金總額「應在45億元以下」，其中包含新壽過去已繳交給市府的權利金、地租及履約保證金等約36.38億元，以及設計費、監測費、PCM 等已施作項目的成本約8億元左右，細節仍以新壽後續公文為準。

至於外界關切金額為何高於市府先前提到的約40億元水準，李四川說明，雙方估算約有一成落差，關鍵在於是否將資金成本與稅金一併納入。新壽在試算時把這兩項算進來，整體金額因此略高，但市府只要掌握合理成本與依法行政，就會尊重專業計算結果，再送交議會把關。

預算案最快12號送議會，輝達願概括承受差額部分

接下來的程序方面，新壽預計今日上午送出正式公文確認金額，市府收到後，將先交由會計師簽證，再編列預算送市議會審議，同步辦理都市計畫變更、地上權塗銷等行政流程。

李四川預估，本週內送案「有難度」，最快下週三就會把相關預算案送進議會；蔣萬安則希望能在11月中前完成與新壽的解約作業，之後再與輝達正式簽約。

值得關注的是，雖然解約金形式上由市府編列預算，但李四川透露，若議會審議後決定的金額高於市府原先估算，「差額部分輝達願意概括承受」，等於由輝達吸收超出市府評估的成本，盡量減輕市庫與市民負擔。

輝達近年積極擴大在台布局，北士科 T17、T18 基地預期將做為其在台灣的重要研發與營運中心，帶動上游晶片設計、下游客製伺服器及 AI 應用等相關產業聚集。隨著解約金金額底定、程序時程明朗，外界關注的，將是市議會對預算案的具體審查結果，以及輝達台灣總部後續的投資規模與帶動效應。

