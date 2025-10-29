輝達台灣總部確定在T17、T18 北市拚明年中簽約

全球晶片龍頭輝達台灣總部，昨確定落腳台北市北投士林科技園區Ｔ17、Ｔ18，市長蔣萬安昨宣布，市府中午與輝達視訊會議敲定，預估明年6月以前簽約，將全力加速行政流程，以最快速度實現輝達台灣總部在台北成立。

新光人壽在第一時間即回應市府，會盡快提供成本費用，由北市府核定。董事長魏寶生表示，10月27日起，雙方就討論成本費用的範圍及項目，並強調「不可能獅子大開口」，只要取回權利金、租金等成本，其他費用如果北市府願核定，會捐出做公益，展現企業社會責任。

新壽日前宣布將與北市府「合意解約」北士科Ｔ17、Ｔ18地上權契約，為輝達進駐掃除最大障礙。蔣萬安昨在市議會報告115年度總預算案後，宣布輝達確定選址消息，議場隨即響起掌聲，有議員高喊「蔣萬安連任」。

蔣萬安說，輝達同意市府公開說明，也樂觀期待北市府與新壽盡速完成合意解約，市府已著手啟動都市計畫變更等行政程序。

他說，輝達台灣總部選擇Ｔ17、Ｔ18，是因看到新壽上周記者會宣布要跟北市府合意解約，且只要求取回相關成本；三方已充分溝通，合意解約後，「乾淨的地」會專案設定地上權給輝達。

台北市長蔣萬安（圖）昨天宣布，輝達台灣總部確定落腳北士科T17、T18，預估明年6月以前簽約。記者曾吉松／攝影

副市長李四川表示，輝達最後選Ｔ17、Ｔ18主因，是在這塊地研究很久。他透露，市府曾帶輝達去看過洲美國小預定地，當時因都市計畫主計畫變更要送內政部，時間需一、兩年，因時間理由未評估；後來賴清德總統表達全力協助，北市府基於可以加速，才又提出來當備案。北市府下周會和輝達討論技術性問題。

至於新壽何時提「分手費」？李四川說，本周新壽會提供成本精算結果，下周會盡快談解約，將Ｔ17、Ｔ18地上權塗銷還給北市府，才能啟動下一步都計變更，加上都計變更要公展一個月，全程約需兩至三個月。

北市民進黨議員許淑華提醒，合意解約要守住「分手費」底線，上限就是40億，不能讓新壽獅子大開口。

議員鍾佩玲詢問能否在11月底前解約？蔣萬安承諾，會以合理、合約原則與新壽洽談，以最快速度完成程序。

副秘書長俞振華表示，輝達在乎與新壽解約有無變數及後續流程，北市府希望11月中旬與新壽解約，月底完成塗銷地上權。

至於未來輝達要付的權利金，國民黨議員游淑慧說，Ｔ17、Ｔ18基地屬市有「科技產業專區用地」，合計約3.89公頃，若合併中間道路面積0.36公頃，共達4.25公頃。

按現值估算，即便給輝達專案、最優惠的保底底價，新權利金試算下來也有機會上看百億元。對此，李四川認為合理，因為Ｔ16權利金約85億元，Ｔ17、Ｔ18加上道路會更大。

國民黨議員秦慧珠建議北市府以輝達落腳北市當起點，宣告北市成為「AI產業研發之都」，且北士科還有三塊地，希望能吸引台積電、聯發科、廣達等總部來此和輝達為鄰。蔣萬安說，北市的目標就是要打造AI發展的Powerhouse。

