輝達台灣總部確定在T17、T18 北市拚明年中簽約
蔣萬安：全力加速流程 新壽：盡快提成本費用
全球晶片龍頭輝達台灣總部，昨確定落腳台北市北投士林科技園區Ｔ17、Ｔ18，市長蔣萬安昨宣布，市府中午與輝達視訊會議敲定，預估明年6月以前簽約，將全力加速行政流程，以最快速度實現輝達台灣總部在台北成立。
新光人壽在第一時間即回應市府，會盡快提供成本費用，由北市府核定。董事長魏寶生表示，10月27日起，雙方就討論成本費用的範圍及項目，並強調「不可能獅子大開口」，只要取回權利金、租金等成本，其他費用如果北市府願核定，會捐出做公益，展現企業社會責任。
新壽日前宣布將與北市府「合意解約」北士科Ｔ17、Ｔ18地上權契約，為輝達進駐掃除最大障礙。蔣萬安昨在市議會報告115年度總預算案後，宣布輝達確定選址消息，議場隨即響起掌聲，有議員高喊「蔣萬安連任」。
蔣萬安說，輝達同意市府公開說明，也樂觀期待北市府與新壽盡速完成合意解約，市府已著手啟動都市計畫變更等行政程序。
他說，輝達台灣總部選擇Ｔ17、Ｔ18，是因看到新壽上周記者會宣布要跟北市府合意解約，且只要求取回相關成本；三方已充分溝通，合意解約後，「乾淨的地」會專案設定地上權給輝達。
副市長李四川表示，輝達最後選Ｔ17、Ｔ18主因，是在這塊地研究很久。他透露，市府曾帶輝達去看過洲美國小預定地，當時因都市計畫主計畫變更要送內政部，時間需一、兩年，因時間理由未評估；後來賴清德總統表達全力協助，北市府基於可以加速，才又提出來當備案。北市府下周會和輝達討論技術性問題。
至於新壽何時提「分手費」？李四川說，本周新壽會提供成本精算結果，下周會盡快談解約，將Ｔ17、Ｔ18地上權塗銷還給北市府，才能啟動下一步都計變更，加上都計變更要公展一個月，全程約需兩至三個月。
北市民進黨議員許淑華提醒，合意解約要守住「分手費」底線，上限就是40億，不能讓新壽獅子大開口。
議員鍾佩玲詢問能否在11月底前解約？蔣萬安承諾，會以合理、合約原則與新壽洽談，以最快速度完成程序。
副秘書長俞振華表示，輝達在乎與新壽解約有無變數及後續流程，北市府希望11月中旬與新壽解約，月底完成塗銷地上權。
至於未來輝達要付的權利金，國民黨議員游淑慧說，Ｔ17、Ｔ18基地屬市有「科技產業專區用地」，合計約3.89公頃，若合併中間道路面積0.36公頃，共達4.25公頃。
按現值估算，即便給輝達專案、最優惠的保底底價，新權利金試算下來也有機會上看百億元。對此，李四川認為合理，因為Ｔ16權利金約85億元，Ｔ17、Ｔ18加上道路會更大。
國民黨議員秦慧珠建議北市府以輝達落腳北市當起點，宣告北市成為「AI產業研發之都」，且北士科還有三塊地，希望能吸引台積電、聯發科、廣達等總部來此和輝達為鄰。蔣萬安說，北市的目標就是要打造AI發展的Powerhouse。
更多udn報導
坣娜辭世…生前罹紅斑性狼瘡 醫揭「好發1族群」
18歲月薪破60萬 她7年後「存款全花光」慘負債
獨／坣娜罹癌…固定聚會不見身影 友驚覺為時已晚
驚天一按下單100張台積電 財神卻被股市菜鳥送走
其他人也在看
確定了！輝達落腳北士科T17、T18 直擊基地長滿小草「綠草如茵」現況
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導輝達海外總部終於塵埃落定，台北市長蔣萬安宣布輝達已明確表示將把海外總部設於北投士林科技園區T17、T18基地，並期盼市府...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
輝達海外總部確定落腳北士科 蔣萬安：預計11月底與新壽解約
輝達（NVIDIA）有意在台北市北投士林科技園區（北士科）T17、T18基地設立亞太總部，因用地取得問題卡關，新壽上周宣布有意與北市府「合意解約」該地上權契約。台北市長蔣萬安29日宣布，今早北市府與輝達召開視訊會議，輝達已明確表示將把海外總部設於北投士林科技園區T17、T18基地，並期盼市府儘速與新光人壽完成合意解約及都市計畫變更程序。他強調，市府將以最快速度推動相關行政作業，讓輝達海外總部順利落腳台北，為城市注入全新動能。蔣萬安今天率局處首長赴台北市議會備詢，議員關心輝達選定士林北投科學園區T17、T18基地的進展，蔣萬安表示，包括輝達在內，對整體發展都持正面態度。目前態勢相當明確，輝達已決定落腳北士科。新光人壽於上週召開記者會，宣布願與市府合意解約，並僅取回相關成本，這也是輝達拍板T17、T18的關鍵原因。三方已充分溝通，合意解約後將以「一塊乾淨的地」專案設定地上權。蔣萬安強調，市府與輝達定期召開視訊會議，讓企業掌握行政進度。輝達了解市府在這段期間的努力，也對新壽願意解約的決定表達肯定，希望北市府儘快完成程序，後續將啟動都市計畫變更等行政作業。他並指出，市府正加速相關流程，目標於明台灣好新聞 ・ 22 小時前
輝達總部確定了！蔣萬安證實「落腳北士科T17、T18」 公開最新進度
國內民眾極其期待的輝達總部案，經過土地所有權的一波三折之後，今（29）日終於有結果，台北市長蔣萬安在議會表示，在與輝達總部視訊會議過後，雙方達成三點結論；其中最重要的一點是，輝達總部將會落腳在北士科T17、T18基地。蔣萬安今率局處首長赴台北市議會，報告明年度市府施政計畫及總預算案並備質詢，蔣萬安報告完後，向市議會宣布輝達案進度；蔣萬安表示，今日跟輝達視訊會......風傳媒 ・ 23 小時前
輝達台灣總部 權利金估百億
輝達（NVIDIA）台灣總部選址進入最終回，台北市長蔣萬安昨（29）日宣布，輝達已明確表示將把總部設於北投士林科技園區T...聯合新聞網 ・ 10 小時前
Rain回來了！明年1月重返小巨蛋 打造寵粉專屬橋段
【緯來新聞網】亞洲韓流天王Rain繼今年二月攜全新巡演《Still Raining》在高雄演出，今（緯來新聞網 ・ 3 小時前
快訊/輝達海外總部敲定了！蔣萬安宣布：進駐北士科
輝達（NVIDIA）海外總部選址終於塵埃落定，此前因北士科T17、T18地上權問題，使輝達選址計畫遲遲無法推進，甚至傳出輝達可能另覓新址，引發各界高度關注，台北市長蔣萬安今（29）日在議會正式宣布，輝達海外總部確定落腳北士科。中天新聞網 ・ 1 天前
睽違20年重返小巨蛋！天王Rain宣布明年開唱 搶票時間曝光
韓流天王Rain（鄭智薰）魅力再襲！繼今年2月以全新巡演《Still Raining》首登高雄流行音樂中心後，他今（30）日無預警宣布，將於2026年1月17日重返台北小巨蛋舉辦「2026 RAIN CONCERT–TAIPEI」安可場演唱會，這也是他出道以來第二次攻蛋，距離上次整整相隔20年。消息一出，立刻引發大批粉絲暴動。太報 ・ 1 小時前
「挖土機超人」成功拆除燕子口堰塞湖！6怪手列隊鞠躬向山致敬 萬人激讚
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導歷經十多天的緊張救災，花蓮太魯閣立霧溪「燕子口堰塞湖」終於順利排除危機！林業及自然保育署昨（29）日宣布堰塞湖壩...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
GD演唱會11/1、11/2大巨蛋登場！周邊整理券、時間地點、取票方式、入場須知一次看
GD權志龍（G-Dragon）今年發新專輯正式回歸，於7/11、7/12、7/13一連三天在台北小巨蛋開唱，三場門票通通完售，展現GD驚人的魅力。演唱會之後緊跟著就是在台北101舉辦的《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch in TAIPEI》多媒體藝術展，讓台灣的粉絲擁有充滿GD的夏天。今天又有好消息！GD透過社群發文宣布新一輪巡演地點，其中就包含台北大巨蛋！預計11/1重返台北，與台灣的粉絲一起狂歡。GD演唱會時間地點、售票時間、票價座位、粉絲福利、必聽歌單不斷更新。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 個月前
輝達總部蔣萬安拍板北士科！半年鬧劇落幕？專家曝仍有風險：別急著購屋
輝達總部落腳案終於定案！台北市長蔣萬安今（29）日下午於議會中宣布，輝達確定選址北士科T17、T18基地，後續將與新光人壽協商解約，並啟動都市計畫變更程序，歷經近半年覓地紛擾終於拍板落幕。（陳韋帆）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
連道路也是甜的 南鐵地下化出土清領糖業遺構
（中央社記者張榮祥台南30日電）台南暱稱「全糖市」，連台南鐵路地下化工程也出土清領糖業遺構及遺物，道路修築疑就地取材，使用周遭糖間遺棄糖漏、瓷器等，再混雜滿地糖碎，讓人出現道路也是甜的想像空間。中央社 ・ 6 小時前
危機解除！燕子口堰塞湖潰決 前後對比圖曝光：蒂芬妮藍消失了
立霧溪燕子口堰塞湖17日形成後，隨即展開降挖引流作業，這幾天上游持續降雨，今（10/29）上午11時過後溢流增加，至11時40分幾乎完全潰決，所幸應變得當、未釀災情，下午4時20分正式解除警戒。林業署隨後曝光堰塞湖前後對比照，可見蒂芬妮藍湖水已經消失，靳珩隧道西口再度重現光明。太報 ・ 21 小時前
台南鐵路地下化隧道主結構完成 (圖)
交通部鐵道局南部工程分局28日宣布，台南市區鐵路地下化工程全長8.23公里隧道主體結構完成，將努力達成2026年底通車目標。中央社 ・ 1 天前
明暖熱一天又變濕冷！雨彈炸回北台灣「降溫至1字頭」 準颱風路徑曝光
近來天氣受到東北季風影響，北部及東半部呈現陰涼潮濕天氣。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明（30）日東北季風減弱，西半部天氣晴到多雲，白天高溫將進一步回升，但週五又有東北季風南下，屆時苗栗以北將有局部短暫陣雨，且持續到週末。至於低緯度的熱帶洋面有熱帶擾動發展，其路徑應會西行通過菲律賓附近，對台直接影響較低。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
感人畫面曝！花蓮燕子口堰塞湖平安落幕 怪手排排站向山林致敬
歷經十多日的密切監測與日夜搶修，花蓮太魯閣燕子口堰塞湖昨（29日）終於在大自然的力量與專業團隊的努力下，順利潰決、恢復河道暢通。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
台南鐵路地下化隧道主結構完成 邁向2026年底通車
（中央社記者楊思瑞台南28日電）交通部鐵道局南部工程分局今天宣布，台南市區鐵路地下化工程全長8.23公里隧道主體結構完成，接續進行軌道鋪設及電車線、號誌、電務等工程，朝2026年底通車目標邁進。中央社 ・ 1 天前
輝達GTC大會 黃仁勳未明確回應台灣總部選址何處
（中央社記者侯姿瑩華盛頓28日專電）AI晶片大廠輝達台灣總部落腳何處備受關注，執行長黃仁勳今天受訪表示，「政府與地主之間正在進行一些討論，但我不太確定問題卡在哪裡」，輝達「必須決定要在哪裡興建大型建築」。中央社 ・ 1 天前
燕子口堰塞湖崩解！絕美「蒂芬妮藍湖」完全消失
生活中心／李明融報導花蓮太魯閣燕子口堰塞湖23日進行壩體降挖減災工程，今天中午約11點30分出現潰決情形，最終完成任務，上游已無堰塞湖，原本積在中橫公路靳珩隧道西口絕美「蒂芬妮藍」湖水景色已經完全消失，靳珩隧道西口再度重現光明，對此，林業及自然保育署也透過臉書發文報平安，「謝謝所有全力投入搶災的夥伴們，不眠不休執行監測、空拍、機具進場、刷坡、開便道、降挖、引流、研判潰壩時間、疏散撤離等任務，從10/17獲報有燕子口堰塞湖以來至今，每一步都凝聚無數專業與汗水」。民視 ・ 22 小時前
今年冬天比往年更寒冷？專家曝原因：反聖嬰訊號增強
生活中心／李明融報導近來天氣受到東北季風影響，北部及東半部連日呈現陰涼潮濕天氣，不少民眾待在家、雨天出門已經直呼「快要發霉了」，然而今天（30日）東北季風短暫減弱，明天（31日）又要開始變天，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出又有東北季風南下，迎風面的北部、東半部地區雲量都會再次增多，並有局部短暫雨機會，一路影響到週末，早晚低溫落在19至21度之間。正式進入到秋冬季節，「林老師氣象站」也發文提醒，最新研究指出，今年「冷冬」機率提高，這個冬天恐怕會比往年還要寒冷。民視 ・ 2 小時前
獨家／都更案停擺！住戶控「產權已過戶給建商」 憂無家可歸
獨家／都更案停擺！住戶控「產權已過戶給建商」 憂無家可歸EBC東森新聞 ・ 18 小時前