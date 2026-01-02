輝達台灣總部簽約倒數？蔣萬安：持續溝通

▲輝達台灣總部落腳北士科，預計最快農曆年前可簽約，黃仁勳有望親自來台簽約？對此，蔣萬安表示相關行程會持續和輝達聯繫與溝通。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 輝達台灣總部確定落腳北士科，但何時簽約？北市府希望趕在農曆年前完成。由於輝達執行長黃仁勳將在月底返台參加尾牙，屆時是否完成簽約儀式，對此，台北市長蔣萬安今（2）日上午出席與里長有約表示，相關行程安排會持續和輝達聯繫與溝通。

蔣萬安強調，依黃仁勳過去的慣例，都會特別在農曆年前回到台灣，和他的同仁、員工一起來慶祝尾牙，會跟輝達持續地聯繫和溝通。

輝達台灣總部設在北士科的都市計畫變更案，預計於本月召開都市計畫審議會，完成基地整合後，最快可在農曆年前簽約。因此，月底黃仁勳回台是否同台蔣萬安出席簽約儀式，備受外界關注。

