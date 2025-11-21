輝達台灣總部落腳北士科更有譜 北市府與新壽完成T17、T18地上權解約協議

台北市政府。（圖／資料照片，圖源：翻攝自Google Map）





台北市府、新光人壽、輝達（NVIDIA）公司三方間對於北士科T17、T18基地的利用議題，爭議多時，最近終於朝向將成輝達台灣總部的結局。台北市政府今（21）日宣布，與新壽在今日完成合意解約協議，為輝達（NVIDIA）海外企業總部正式落腳北士科，打造台北邁向AI之都，達成重要的里程碑。

北市府表示，市府與新壽雙方將會同辦理塗銷地上權登記，感謝新壽與北市共同成就此項全球關注之重大投資案。北市府後續將持續辦理都市計畫變更及專案設定地上權作業，目標於農曆年前與輝達完成簽約，讓輝達企業總部順利進駐北士科T17、T18。

而在18日，輝達公司全球不動產副總裁Scott Ekman一行人拜會台北市長蔣萬安，並代表黃仁勳執行長親向市長遞交營運總部選定T17及T18用地之書面投資意向，象徵輝達落地台北的踏出關鍵一步。

