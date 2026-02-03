輝達台灣總部落腳北士科 蔡上機：「風水寶地」影響人類100年

輝達海外總部落腳的北士科是外雙溪北方的平原腹地，北區被群山環抱，西南方臨著基隆河，是玉帶環腰。（本刊資料照）

輝達執行長黃仁勳2日離台，外界關注的輝達海外總部落腳北士科T17、T18的簽約進度，台北市長蔣萬安透露，大概在2月10日～15日、即農曆年前會簽約。命理師蔡上機指出，輝達預定地的北士科，是山管人丁水管財的典型風水寶地，只要依帝王方向做建設，將會是世界AI的中心，影響未來人類的100年。

蔡上機表示，北士科位於承德路外雙溪北方的平原腹地，就地勢來看，東北面倚著北區盆山，被大屯山、七星山、陽明山、圓山環抱；西南方又臨著基隆河，是玉帶環腰。以山管人丁水管財來看，是典型的風水寶地，未來發達發跡、發財發富、發福發運，飛黃騰達，非富即貴。

蔡上機說，北士科倚山傍水，以山管人丁水管財來看，是典型的風水寶地。

此外，若總部再以傳統「坐北朝南」的帝王向做建設，以東方青龍是山區、西方白虎是關渡平原、北方玄武是淡水河口出台北港的台灣海峽、南方朱雀是高速快速道路的地理位置，內風水更是標準「左青龍、右白虎、前朱雀、後玄武」的風水勢態，未來在飛龍伏虎、朱雀騰達、玄武出海下，更將勢不可擋。

蔡上機指出，輝達未來落腳北士科後，將會因為「輝達有風水、風水有輝達」，不僅將發展成為AI全球國際世界總部、世界AI的中心，更將影響未來人類100年。

