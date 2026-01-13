輝達台灣總部設計恐卡建築綠化法規 蔣萬安：一定會符合法規程序

輝達落腳北士科，預計本月26日進行都委會審議都市計畫變更，不過媒體報導指出，輝達執行長黃仁勳的「星艦3.0」，建築師設計恐面臨台灣法規的2個問題，一是因不蓋高、屬矮胖型建築，恐難符合北市規定的建築綠容率(綠化指標)；其次，星艦3.0屋頂是具科技感的折疊式設計，恐怕也難以符合屋頂需設置光電板的規定。

台北市長蔣萬安13日出席活動前受訪表示，會持續和輝達保持密切溝通而且交換意見，一切一定是會合法且依照各會的程序，一一解決目前的疑慮，並提到，預計與輝達在農曆年前完成簽約。

針對輝達台北總部「星艦3.0」，台北市副市長李四川近日受訪表示，因輝達總部的星艦3.0不是要蓋高，容積率也不會用完，但根據今年(2026年)剛上路的北市新建建築物綠化實施規則，是有規定新建建物的綠覆率與綠容率，輝達在台灣的星艦3.0因非蓋高，的確綠容率要符合要求，這部分應該會在都委會討論，看如何解決排除。(編輯：陳士廉)