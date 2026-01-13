輝達台灣總部設計 曾獻瑩：恐面臨2建築法規問題

〔記者董冠怡／台北報導〕輝達落腳北投士林科技園區(簡稱北士科)T17、T18，都委會預計廿六日審查都市計畫變更，輝達台灣總部「星艦3.0」設計圖至今仍未曝光，引起外界好奇。台北市議員曾獻瑩表示，此案面臨兩個問題，因屬矮胖型建築，難以達標既有法規要求的綠覆率和綠容率，另因屋頂採科技感折疊式設計，加裝光電板恐有困難。

曾獻瑩表示，「星艦3.0」設計圖為樓層數低及樓地板寬、俗稱矮胖型的飛碟造型建築，而且明確要求希望建物內部空間越寬闊越好，所以建蔽率會盡可能拉高，建蔽率越高，建築物佔地就越大，相對地，法定空地能做綠化的空間越少，將使綠覆率難以達到法定要求，如以第五類建築基地來看，綠覆率50%以上、綠容率1.4以上。

曾獻瑩指出，因此輝達委任的台灣建築師姚仁喜團隊，提出「排除」對綠覆率及綠容率的要求，他認為應可以「台北市新建建築物綠化實施規則」第11條排除，即因建築基地條件特殊，經台北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會，或台北市都市更新及爭議處理審議會通過，或都市計畫另有規定者得不受限制。

然而，他也提到，以市府的角度來說，去年七月公布、今年元旦才上路的法規，馬上就被申請要排除，可能導致後續新建案仿效找尋名目設法排除，將使建築管理工程處左右為難，希望都審時就能處理，如果是都審會議決，就較不算是局處開出的先例。

曾獻瑩說，目前規定新建建築物面積達1000平方公尺以上者，應於屋頂設置太陽光電發電設備，設備及其投影面積應達其建築面積5%以上。由於「星艦3.0」是具科技感的折疊式設計，難以加裝光電板，而且姚仁喜團隊表示「輝達明確表達不願更改設計圖」，故而向台北市政府提出希望「排除」對設置光電板的要求。

他提及，但姚仁喜團隊表示「輝達明確表達不願更改設計圖」，故而向台北市政府提出希望「排除」對設置光電板的要求，此點應可用「台北市綠建築自治條例」第12條排除，即新建建築物因用途、構造特殊或基地環境限制，經市府核定者，得不適用本自治條例全部或一部之規定。不過實際狀況仍待開會討論，以及報備市長蔣萬安同意。

