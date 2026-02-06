輝達台灣總部議價完成 北市府：權利金122億 最快11日簽約
輝達(NVIDIA)台灣總部進駐北投士林科技園區T17、T18基地案又有新進度，台北市副市長李四川今天(6日)下午表示，北市府已與輝達美國總公司完成權利金議價，金額約為新台幣122億元，預計最快11日、最遲13日，也就是農曆年前便能完成簽約。
備受關注的輝達(NVIDIA)台灣總部進駐北士科再傳新進度，台北市長蔣萬安6日表示，北市府已經完成與輝達的議價，接下來就會繼續推進其他程序，預計農曆年前簽訂地上權契約。
台北市副市長李四川6日下午接受媒體聯訪，宣布北市府中午已與美國輝達總公司以新台幣122億元完成議價，農曆年前就能簽約。李四川說：『(原音)原則上就北士科T17、18原則上議價，以122億元議價完成。今天議價完了以後，因為輝達總公司還必須就合約往上走他們的程序，我們預定最快11日簽約，如果來不及，在13日前、也就是農曆過年放假前一定會完成。』
李四川也說明，議價後的122億元包含當初與新光人壽解除地上權契約時，輝達承諾概括承受的12億元成本。
媒體詢問簽約儀式是否已確定？李四川說，目前剛議價完成，有關簽約儀式，輝達美國公司還要與上層溝通，原則上市府是與輝達在台子公司簽約，但只要能簽約，北市府會配合輝達的相關安排。
至於何時能開工，李四川說，北市府原本就預計在農曆年前完成簽約，簽約後就可進入請領建築執照及都市設計審議程序，都審通過後就會發照，市府希望在6月前開工，但輝達若希望盡快開工，也可以先申請地下開挖連續壁用的雜項執照，這部分尊重輝達的意見。
另外，媒體也追問李四川是否會在輝達一事底定後，便請辭、投入2026新北市長選舉？李四川說，他現在著重在輝達案的完成，事後的狀況會再跟大家報告。(編輯 : 廖奕婷)
