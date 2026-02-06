輝達台灣總部進駐北士科完成議價 蔣萬安：照原規畫農曆年前簽約

輝達（NVIDIA）台灣總部將進駐北投士林科技園區T17、18基地，剩下最後一哩路，台北市長蔣萬安今天表示，已與輝達完成議價，將繼續推進相關程序，照原規畫於農曆年前簽約。北市府指出，副市長李四川今天將舉行記者會說明細節。

輝達（NVIDIA）台灣總部進駐北投士林科技園區T1718基地案進入最後階段，北市府4日完成地上權計畫書及權利金審議，台北市副市長李四川當時表示，接下來將與輝達議價，議價完成就會簽約，可說是此案最後一個程序。

蔣萬安今天出席日本坂茂公共廁所設計演講暨合作備忘錄簽署儀式前被媒體堵訪表示，已經與輝達完成議價，接下來就會繼續推進程序，照原規畫在農曆年前簽約。