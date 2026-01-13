輝達台灣總部面臨2建築法規難題 蔣萬安：一定會合法解決
預計農曆年前完成簽約
國民黨台北市議員曾獻瑩今天表示，輝達台灣總部目前遇到2個建築相關法規問題，包含《台北市綠建築自治條例》要求面積達1000平方公尺以上的新建物，應於屋頂設置太陽光電發電設備，以及《台北市新建建築物綠化實施規則》對建物的綠覆率及綠容率有要求。台市長蔣萬安對此強調：「一定會合法，依照程序解決疑慮」。
曾獻瑩說，依據他目前了解，輝達總部屋頂會採具科技感的折疊式設計，難以加裝光電板，因此已向市府提出希望排除相關規定，而條例中的確也有除外條款，應可經市府核定適用。
至於綠覆率及綠容率部分，曾獻瑩說，因輝達總部設計圖是樓層數低、樓地板寬的建築，所以建蔽率會盡可能拉高，恐怕使綠覆率難以達到法定要求；不過，規則中同樣有規定，若因建築基地條件特殊，可經台北市都市設計審議委員會通過等方式不受限制。
蔣萬安今天出席與美國亞利桑那州鳳凰城的城市少棒交流賽前受訪表示，會持續和輝達保持密切溝通、交換意見，一定會合法，並依照程序一一解決目前疑慮。
至於是否已確定簽訂地上權契約及輝達執行長黃仁勳是否參與，蔣萬安僅說，預計農曆年前可以完成簽約。
