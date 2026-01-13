即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

輝達（NVIDIA）台灣總部，歷經台北市政府與新光人壽和平分手後，確定落腳北士科T17、T18基地，將以折疊式屋頂和飛碟造型的「星艦3.0」設計亮相，但因建築本身無法符合建築綠容率，加上無法裝設光電板，恐被台灣《建築法》所卡關，而外界也擔憂是否幫輝達開先例後，未來會有模仿效應。對此，台北市長蔣萬安今（13）日下午回應了！





蔣萬安今日下午前往大安森林公園參加「懷念經國先生音樂會」後，再前往新生公園棒球場參加「台北市暨美國亞利桑那州鳳凰城—城市少棒交流賽」活動；等到下車後，蔣萬安立即接受媒體聯訪。

針對輝達「星艦3.0」設計一事，蔣萬安僅回應，持續和輝達保持密切溝通與交換意見，而且一定會是合法，且依照都委會的程序，一一解決目前的疑慮，同時他也重申預計農曆年前和輝達完成簽約。





原文出處：快新聞／輝達台灣總部「星艦」設計恐卡建築法 蔣萬安回應了

