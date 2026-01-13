輝達台灣總部「星艦3.0」設計 恐違反2項建築法規

輝達確定落腳北士科T17、T18，預計本月26日都市計畫委員會就要審議都市計畫變更。輝達台灣總部「星艦3.0」設計圖雖尚未曝光，但傳出可能面臨兩項建築法規挑戰，包括難以符合綠地容積率，以及光電板設置的要求。台北市長蔣萬安表示，將依法解決目前疑慮，並透露預計農曆年前就能與輝達完成簽約。

「少樓層大面積」設計 恐超過綠容率比例

輝達台灣總部確定落腳北士科，但輝達執行長黃仁勳想打造的「星艦3.0」，恐怕會面臨，兩項建築法規。品嘉建設建設部副總陳建銘指出，星艦3.0可能需要大型會議空間，建築外型偏矮胖，與現行綠容率的立法精神有所衝突。他表示，綠容率的目的在於縮小建蔽率，並要求在一樓空間盡量種植喬木，該設計在實務上與法規存在較大落差。

台北市議員曾獻瑩指出，若建築樓層不高，基地面積勢必放大，將與近期上路的相關法規產生衝突。他表示，依《台北市綠建築自治條例》第12條，因用途或構造特殊的建築物可申請豁免，應由都市計畫委員會審查，並報請市長核定，作為吸引國際頂尖企業來台設立總部的示範案例。

曾獻瑩呼籲市府應以專案方式協助解套，他指出，雖然設計圖尚未公開，但外界普遍認為黃仁勳構想中的星艦3.0，屬於樓層數低、樓地板面積寬廣的飛碟造型建築，預計將提高建蔽率，進而壓縮綠化空間，恐難符合台北市現行規範。

輝達星艦3.0「少樓層大面積」設計，恐超過綠容率比例。圖／台視新聞

「飛碟造型」摺疊式屋頂 恐難裝設光電板

此外，輝達總部屋頂規劃為具科技感的折疊式設計，也恐難符合台灣現行法規。依規定，建築物面積若超過1000平方公尺，屋頂須設置光電板，與原始設計構想存在落差。

雖然外界認為相關法規仍有解套空間，但也有聲音擔憂，今年1月1日才正式上路的新制，若為特定案例開放彈性，恐引發仿效效應。

輝達星艦3.0「飛碟造型」摺疊式屋頂，恐難裝設光電板。圖／台視新聞製圖

台北市長蔣萬安則表示，市府將持續與輝達保持密切溝通、交換意見，一切都會在「合法前提下」，依照都市計畫委員會的相關程序，逐一解決目前的疑慮。

目前整體方向雖已初步底定，相關細節還有待溝通，就等輝達執行長黃仁勳於月底抵台完成簽約。

