「輝達台灣總部」難符合建築法規 李四川找解方

輝達 台灣總部 落腳北士科，都委會預計這個月26日、審議都市計畫變更。但平面媒體報導「星艦3.0」設計，設計師將面臨台灣法規的2個問題，一是難以符合綠容率，二是科技感的折疊式設計，可能也不符合屋頂需要設光電板的要求，要怎麼解套、相關單位還再研議。

輝達台灣總部歷經千辛萬苦，終於要落腳北士科，但根據平面媒體報導，還有北市綠建築自治條例等法規，需要克服。

記者吳任瑜：「輝達台灣總部，將降臨北市科，T17，T18，北市都委會，預計這個月26日，將審議都市計畫變更，不過輝達執行長黃仁勳的星艦3.0，據了解恐怕面臨，台灣法規的兩個問題。」

根據平面媒體獨家揭露，北市副市長李四川表示，輝達不是要蓋高，容積率也不會用完，但根據今年1月剛上路的，北市新建建築物綠化實施規則，有規定新建物的綠覆率與綠容率，輝達在台灣的星艦3.0不是蓋高，綠容率要符合要求可能會有問題。

另外屋頂光電板星艦3.0的屋頂，設計科技感的折疊設計，台灣法規規定一定規模建築物，屋頂必須設置光電板，美國設計的星艦，沒有使用光電板，星艦3.0可能無法設置光電板，專家提出輝達解套的方式。

中經院研究員馬毓駿：「比較快的方式，就可能通過都審會，都市設計委員會的方式的決議，來排除部分規定，第二種選項就是，行政裁量權。」

輝達台灣總部建築法規要怎麼解套，李四川說「綠容率」都委會討論。至於「無法設置光電板」，法規有提到，新建建築物因用途或構造特殊，經市政府核定者，不適用本自治條例全部或一部之規定。

只是黃仁勳月底可能會來台，參加輝達尾牙，屆時是否會參加新的總部的簽約儀式，各界都在關注。

輝達執行長黃仁勳VS.記者：「什麼時候會回到台灣？，我希望能儘快回去，快要過年了，台北市長蔣萬安有邀請你，參加新的總部的簽約儀式，(OK)，你會參加嗎？，當然，如果我在台北的話。」

究竟要怎麼應對，輝達總部的問題，相關單位還得再商議。

