輝達台積電ADR點火! 台指期再攻高、台股平安夜先收禮將戰歷史新高!

今年平安夜前、AI霸主輝達大漲先穩軍心! 輝達漲3.01%、台積電ADR跟漲1.25%，點火科技股表現。 台指期夜盤再度攻堅，上漲147點，漲幅0.52%至28,562點。即便外資放假，台股聖誕節前先收大禮，指數有望挑戰再收歷史新高。

美股23日再度走揚，三大指數同收高。AI與半導體再成資金主流，費半走強，輝達漲3.01%、台積電ADR跟漲1.25%，帶動科技股表現。美元走弱、VIX續低，風險偏好維持正向；盤勢在年末資金推動下偏多，但高檔仍留意震盪與輪動。

凱基台灣TOP 50ETF研究團隊指出，受惠AI供應鏈需求擴張刺激電子零組件出口成長，台灣今明兩年GDP成長率雙雙調高，主計總處公布的最新經濟展望顯示，台灣2025年GDP年增率預期從4.45%大幅上調至7.37%，即便基期墊高，2026年GDP年增率預估值仍獲主計總處上調至3.54%。

凱基投信出，強韌的經濟表現提供台股堅實獲利動能，預計整體台股2026年獲利年增率將倍增，且除了AI族群持續走在成長軌道，受惠景氣增溫與基期偏低，AI以外的電子族群，2026年獲利年增率預期有機會從3%大幅跳升至32%，傳產族群獲利年增率更有機會一舉由負翻正，繳出雙位數成長

