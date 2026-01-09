輝達史上最大購併案背後，一場扼殺AI反抗軍火苗的豪賭
平安夜，輝達（Nvidia）的一場創紀錄交易，看似花錢的是輝達，但可能付出代價的卻是你我。
輝達在去年底宣布豪擲兩百億美元（約合新台幣六千三百億元），投資近年備受市場矚目的美國AI晶片新創Groq，金額之高，直接改寫輝達自身紀錄。
該公司上一筆最大的購併案，是二○二○年以七十億美元收購以色列高速通訊技術公司 Mellanox，但這次的出手，金額是當年的近三倍。
但，Groq既非成熟大廠，更不是主流供應商，輝達執行長黃仁勳為何非買不可？
其實，這是一套「防禦性戰法」。以前，這些大廠買公司都是要讓自己更強；現在，它們買公司是在潛在威脅尚未成形之前，先扼殺對手陣營強大的可能。
看準AI競賽下半場：推論
搶快！補上輝達效率拼圖
先談Groq為何會讓黃仁勳坐立難安。Groq創辦人羅斯（Jonathan Ross）是過去Google在AI晶片研發上的主導人物。他在公司成立的第一天起，就只專注一件事：讓AI「推論」跑得更快。
過去十年，整個矽谷包含輝達在內，幾乎把所有資源都砸在「訓練」上，因為那裡有雲端資料中心、有大客戶、也有最肥的利潤大餅。
訓練，就是先把AI「教會」。做法很單純，例如讓AI看成千上萬張貓咪照片，慢慢學會「長這樣的多半就是貓」。AI雖然很聰明，能執行複雜任務，但學習過程曠日費時，需要像輝達這種擁有強大算力的晶片才能做到。
推論，則是AI開始「上班」。當訓練完成後，AI看到新的照片，就能立刻一秒內分辨這是不是貓，講求的是快速回覆、只要少量算力即可完成，但只適合執行特定、單向的任務。Groq的技術，正是這個領域的佼佼者。
當然，推論如果沒有訓練基礎當靠山，只用不學，就會一直停留在原地。
但並非每個應用都需要用到訓練算法，就像是送披薩一樣，訓練對一般人而言，就是拿法拉利外送披薩，但推論則是用電動機車送，有效率又成本低。
二○二五年輝達GTC大會，黃仁勳也提及效率的價值。未來AI模型「第一個字的生成時間（Time To First Token, TTFT）」會是推論能否落地的關鍵。「Groq不到一秒就可以回覆，對輝達來說可加快TTFT的生成速度。」AI解決方案新創APMIC創辦人吳柏翰（Jerry Wu）觀察。
試想，當你在餐廳請AI推薦餐點，不會願意花一分鐘等AI思考完再回覆。消費者期望的，是像真人般的立即回應。
吳柏翰指出，AI推論的應用落地時間點約在二○二七年，在此之前，搶快很關鍵。「輝達當然也能自己做推論，但把Groq直接整進產品裡，速度更快。」一名研調機構半導體分析師說。
高價買未來威脅，划算嗎？
拚擴大體系！AI權力更集中
黃仁勳買下它還有另一個好處：防止它跟對手在一起。
近期Google的自研AI晶片TPU在推論領域被大肆採用；英特爾、超微等對手也對AI推論領域虎視眈眈，倘若這些對手收編了Groq之後，持續長大，恐怕會使輝達反抗軍的火苗更旺盛。
「輝達不能把Groq讓給別人。」微驅科技總經理吳金榮說。將其收入麾下，能形成一加一大於二效應，讓輝達同時握緊AI訓練與推論兩端資源。
花兩百億美元划算嗎？以目前輝達約四兆六千億美元（約合新台幣一百四十五兆元）的市值來看，若對手崛起，讓華爾街對其失去信心，即便只蒸發五％市值，代價也要二千三百億美元，相比兩百億美元，當然划算。
輝達此舉，也是為自己鋪建未來，研調機構SNS Insider預估，至二○三二年，AI推論市場將成長至三千五百億美元，年複合成長率將達一九％。
值得注意的是，這次交易讓人看見，巨人們已找到迴避壟斷的路徑。過去，大家都擔心這種購併會造成壟斷，但這次黃仁勳並非「購併」Groq，而是花錢取得技術授權，並延攬羅斯和高階主管加入輝達，以此避開監管，減少壟斷的嫌疑。
這樣的做法，光是二○二五年，在矽谷就頻繁發生，譬如Meta購併AI新創Scale AI、Google購併AI獨角獸Windsurf都是同樣手段。
倘若這種手段繼續蔓延，對一般人並非好事。AI的未來，並沒有因為創新而分散權力，反而正在被重新集中。
原本，Groq象徵的是一種可能性，AI不必全走向高算力、重資本的路線，大家不用動輒花上三百多億美元建資料中心，忍受投資報酬率遙遙無期的焦慮感、承擔數位通膨的代價。但當這條路徑被輝達納入體系，市場選項就少了一條。
你或許不用為這筆兩百億美元的交易付錢，但未來每日使用的AI服務、企業導入AI的門檻、甚至AI「該怎麼用」的想像空間，都已在這場交易中，被悄悄畫好邊界。
每一次技術革命，真正的轉折點，往往不在技術本身，而在控制權的歸屬。這，才是黃仁勳真正買下的東西。
※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。
※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。
