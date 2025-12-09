輝達吃香喝辣 華爾街券商點名連AI湯都喝不到的公司名單

券商Wedbush發布報告，點名英特爾、高通、Adobe等公司可能被視為「AI輸家」。（圖片來源／Intel官網）

人工智慧（AI）科技正在徹底改變各行各業的資金使用方式，美國AI晶片巨頭輝達（NVDA）、超微（AMD）等公司受惠AI投資熱潮，儘管這些科技公司可能成為贏家，但華爾街券商Wedbush列舉一份可能受到AI衝擊的公司名單，也就是一份反受其害的公司清單。

美國財經媒體《Seeking Alpha》12月8日報導，華爾街券商Wedbush發布報告，點名英特爾、高通、Adobe等公司可能被視為「AI輸家」。

DRAM價格第4季上漲30%以上

在半導體和個人電腦產業，Wedbush認為「電腦記憶體需求激增」，正在擠壓與傳統個人電腦和手機相關產業的公司，對英特爾（Intel）、惠普（HPQ）、Synaptics、高通（Qalcomm）、Qorvo和Cirrus Logic等公司造成負面影響。

該券商的分析師在給客戶的報告寫道：「鑑於電腦記憶體晶片供應集中以及AI基礎設施需求飆升，記憶體晶片價格持續飆升。」

「我們預計，DRAM合約價格在2025年第4季將上漲30%以上，而NAND快閃記憶體價格可能至少上漲20%，預計2026年將進一步上漲，因為超大規模資料中心將鎖定供應，而產能成長又受限於晶圓廠產能有限的空間。由於記憶體約佔PC物料清單的20 %，記憶體價格平均上漲27.5%，將導致銷售成本增加5.5%，連帶將造成惠普等消費電子產品製造商的毛利率縮水300-440個基點（3-4個百分點）。」Wedbush指出。

Wedbush進一步說明，除了晶片之外，自動駕駛汽車科技興起，也可能對優步（Uber）和Lyft（Lyft）等叫車公司的利潤率產生負面影響。該公司指出，特斯拉（Tesla）首批無人駕駛汽車將於今年底前在德州奧斯汀亮相。

廣告業可能受到AI熱潮的負面影響

分析師解釋說：「自動駕駛車隊無需人類駕駛即可運送人員和貨物，這象徵10年前共享出行興起以來，交通運輸產業最重大的變革。我們預計這將帶來巨大的顛覆，尤其是在交通網絡領域。隨著自動駕駛網路規模擴大，價值將流向那些擁有（1）車隊、（2）大數據和（3）閉環經濟模式等資產的平台。

廣告業也可能受到AI熱潮的負面影響，因為AI將徹底改變廣告主的支出方向。

因此，Wedbush調降照片分享網站Pinterest的投資評級，並且認為網路廣告公司The Trade Desk也將受到負面影響，因為廣告主正在轉向轉化率經過驗證的生態系統，例如亞馬遜、Meta的Advantage+、谷歌（Google）的Performance Max和AXAPP 20.APP0。

分析師解釋說：「在人工智慧主導的世界裡，廣告支出應該流向那些能夠提供最豐富的第一方數據、可衡量的轉換率、以及最短信號到銷售反饋周期的平台。」

Adobe、DocuSign和 Workday等大型軟體服務（SaaS）公司也可能受到負面影響。

大型軟體服務可能受到負面影響

Wedbush預計，部分公司將擺脫雲端的商業模式，更加專注於消費端，而擁有高成本產品的公司可能遭受重創。

「與以往的企業軟體發展周期類似，顛覆市場的公司通常首先在與小型企業或利基應用合作方面獲得成功，然後再對大型企業的核心業務構成威脅。面臨最大威脅的公司包括Adobe、DocuSign、Workday、Nice Systems。」Wedbush指出。

與此同時，Wedbush將Nice Systems的投資評級從跑贏大盤調降至中性，並將目標價從170美元大砍至120美元。

最後，Wedbush認為，AI對零售業的影響正在顛覆許多方面，包括 Instacart等中間商。

分析師解釋說：「生成式和代理式AI可以自動完成客戶支援、商品銷售、路線規劃、廣告投放和庫存決策，這些功能以往都需要人力或領域專業知識。這使得資金雄厚、擁有龐大數據池的企業例如亞馬遜、沃爾瑪和 DoorDash，能夠以更低的成本拓展新的垂直領域，並提供更加個性化的客戶體驗，這類生鮮配送服務商，將會居於競爭劣勢。」

