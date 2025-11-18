輝達向北市府遞交T17、T18投資意向書 蔣萬安：雙方相約農曆年前完成簽約

台北市長蔣萬安。（圖／台北市府秘書處媒體事務組）





台北市府、新光人壽、輝達（NVIDIA）公司三方間對於北士科T17、T18基地的利用議題，爭議多時，終迎來將成輝達台灣總部的結局。台北市府今（18）日宣布，輝達公司全球不動產副總裁Scott Ekman一行人正式拜會台北市長蔣萬安，並代表黃仁勳執行長親向市長遞交營運總部選定T17及T18用地之書面投資意向，象徵輝達落地台北的踏出關鍵一步。台北市府亦表示，雙方就後續程序交換意見，並相約於農曆年前完成簽約程序。

台北市府表示，會中蔣萬安市長表示熱情歡迎、稱他們的到來如同久違的加州陽光，輝達方則向市府表示由衷的感謝。Ekman副總裁表示，真的很感謝台北市府的每位keyman（關鍵人物），在這段時間總是配合時差，即使是在台北半夜時分仍與輝達持續視訊、密切討論。他也表示接下來會與市府繼續熱線、加快後續投資計劃書與建築計畫的進程。雙方也就後續程序交換意見，相約於農曆年前完成簽約程序。

台北市府指出，輝達預計未來在台北的首座海外營運總部，將延續美國總部星艦的概念，打造一座指標性的建物，希望能成為臺北的新地標。對此，蔣萬安市長表示，市府團隊所成立跨局處的專案小組後續將辦理專案設定地上權相關行政程序，讓輝達海外企業總部盡速興建並啟動營運。

台北市府表示，會面尾聲，蔣市長向Ekman副總裁一行致贈特製的「T17、T18土地權狀造型悠遊卡」，Ekman副總裁則回贈輝達吉祥物皮衣白熊玩偶。蔣萬安市長期許，在輝達總部落成後，雙方能展開更全面且深入的合作，共同推動台北市智慧城市持續進步，“Bye and see you soon!”（很快再相見）。

