輝達向陸出口晶片需繳25%分潤 傳由台灣以「進口稅」支付

美國總統川普與輝達達成協議，將允許輝達（NVIDIA）向中國大陸銷售H200人工智慧晶片，條件是輝達需上繳25%收益，同時必須確保國家安全。而如今傳出，輝達上繳的25%分潤，將由製造地台灣支付。

外媒報導，有白宮官員稱輝達上繳美國政府的25%分潤金將由台灣支付。（圖／美聯社）

據《德國之聲》報導，一名白宮的發言人表示，這25%的費用是晶片產地台灣的進口稅。這些晶片將先進口到美國進行安全審查，然後再出口到中國大陸。

先前美國一直擔心這些晶片會被用於軍事用途，因此嚴格限制對華出口。然而輝達執行長黃仁勳一直試圖遊說白宮放行，他認為美國對中國大陸管制人工智慧晶片的出口策略是「失敗的」，因為這會使得陸企轉向本土開發的尖端技術，反而加速他們的發展。

而此次的協議，川普也保證美國仍將在人工智慧領域保持領先地位，因為美國客戶已經開始轉向高度先進的Blackwell 晶片，隨後是下一代 Rubin 晶片，「這兩款晶片都不包含在本次交易中」。

而即使如此，H200晶片能否順利在大陸銷售還是未知數。儘管川普聲稱已告知大陸國家主席習近平，且對方「反應積極」，但最終仍是要看北京是否改變政策允許H200晶片進口。

