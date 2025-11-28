輝達員工福利都支持！立委提解決少子化「代孕應合法」 卓榮泰回應了

行政院長卓榮泰於立法院施政報告備詢。資料照片



台灣少子化已形成國安問題，立委陳昭姿今(11/28)日於立法院質詢時指出，台灣生育率世界倒數第一，人口的負成長已經連續58個月，輝達將來台設廠，其官網上員工福利專區有一項對員工協助是支持代理孕母跟收養，她認為政府應將代理孕母合法化，協助解決少子化。對此行政院長卓榮泰表示，我們現在對代理孕母還在積極審慎的研議當中。

卓榮泰今日赴立法院備詢，陳昭姿質詢時表示，台灣少子女化已經進入國安層次的問題，出生率從2016年開始一路往下滑，當時是21萬，去年是13.5萬，而且去年還是龍年，人口負成長已經連續58個月，台灣出生率多次登上美國智庫報告，美國知名的新聞媒體news week也報導過，直指這是台灣的危機、惡化，有網友在下面留言酸政府說「少子化辦公室大成功啊」。

陳昭姿表示，還有人說民進黨黨綱實現了，院長你知道他們在講什麼嗎?民進黨的黨綱一直都沒有更新，裡面有一條叫人口政策，應重視提高人口素質、減少生育，還在減少生育率啊，麻煩請你們的黨員去把這個網站黨綱更新一下。

陳昭姿說，輝達要來台灣投資，我們希望輝達美國員工的福利應該跟台灣員工一樣，輝達官網上員工福利專區有一項對員工協助是支持代理孕母跟收養，但台灣對代理孕母還沒有法制化，甚至有人將代孕妖魔化，說是販賣子宮、剝削女性，全世界有30個國家明確立法，當然是有條件的規範，輝達也自詡擁有全業界最優秀的育兒政策，他們把企業福利帶到台灣來的時候，你要說黃仁勳是違法嗎?

卓榮泰回應說，每個國家的法律規定不一樣，我們現在對代理孕母還在積極審慎的研議當中，雖然我認為這是一個可以讓剛剛委員所說少子女化問題獲得解決，但更應該解決的是整個社會的認同，台灣有一些先進觀念，像同婚我們是走在世界前面，但也經過很長的社會溝通。

陳昭姿批評說，輝達來投資一方面說它是台灣之光，但一方面難道認為黃仁勳支持代孕那是他在剝削女性嗎?，院長，這很錯亂啊。對此卓榮泰表示，這些國際大廠他到世界各國做佈局，基本上他要符合當地國的法律規定，目前我們還沒有朝向完全開放的態度，在法制化的態度上我們是要跟社會做積極的溝通。

