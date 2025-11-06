輝達喊中國將贏AI！台經院：「講給川普聽」 提醒美國勿限制市場

台經院院長張建一。資料照



輝達執行長黃仁勳接受媒體專訪時指出，中國憑藉較低的能源成本與寬鬆的監管環境，將在AI競賽中擊敗美國，「中國將贏得AI競賽」。台經院院長張建一今（11/6）日表示，中國的AI晶片效能目前不如輝達，AI晶片與伺服器用電量、水量都非常大，中國電價較低廉可能有優勢，但效能差距存在，短期影響不大。

台經院今日舉辦「2026年景氣展望與產業趨勢研討會」，針對近期美中貿易戰似乎暫告一段落，以及近期美中的AI晶片角力，中國政府近期發布指引，要求所有獲得國家資金支持的新建資料中心專案，只能使用國產人工智慧（AI）晶片，而輝達執行長黃仁勳接受專訪時指出，中國憑藉較低的能源成本與寬鬆的監管環境，將在AI競賽中擊敗美國，「中國將贏得AI競賽」。

張建一受訪時表示，美中貿易戰現在看來是停，「不是結束」，本次亞太經濟合作會議（APEC），美國跟中國兩邊講話雖然不太一樣，但後來簽署的內容大方向一致，像是稀土管制先暫緩，中國購買美國大豆，汽車晶片出口也放鬆，以及301調查等沒有再擴大，回到「不要再繼續擴大衝突」的情況。

同時，美中在AI晶片進行角力，中國政府近要求所有獲得國家資金支持的新建資料中心專案，只能使用國產人工智慧（AI）晶片，恐對輝達回歸造成巨大衝擊；而輝達執行長黃仁勳在接受金融時報專訪時，發出迄今最強烈警告，指出中國憑藉較低的能源成本與寬鬆的監管環境，將在AI競賽中擊敗美國。

張建一分析，黃仁勳的話是講給川普聽，不是挺中國，是提醒美國不要把市場做小、限制出口，若晶片「只能賣美國」，產業規模會縮小，全世界都買不到；至於AI伺服器的用電量、水量都很大，中國的電價較低，是成本優勢，短期不會取代，因為效能差仍還在，中國的AI晶片效能沒有像輝達厲害。

