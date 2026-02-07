輝達回神美股急彈！ 台指期飆漲850點收復3萬2千點大關

股市配圖。廖瑞祥攝



AI霸主輝達終於回神，道瓊2/6狂飆逾1200點，首次突破5萬點大關。美股止跌急彈，台積電ADR漲逾5.8%，台指期夜盤暴漲850點，來到32,639點，成功收復3萬2千點大關，為台股封關先開好兆頭，台股2/11有望亮麗封關。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，近日美國科技股出現大幅震盪，S&P500指數跌破季線位置，也影響台股投資情緒，加上台股即將進入蛇年封關，以往農曆年前可能有結帳及獲利了結賣壓，且受到近期回檔技術線型轉弱，台股出現震盪整理機率上升。

不過，看好跨國AI大廠營運展望依舊看升，且資金出現回流AI相關標的之態勢，加上農曆年後MWC、Nvidia GTC等利多題材將相繼登場，中長期多方架構未變，台股AI供應鏈有望在馬年後重返盤面主流。

郭明玉表示，雖然近期市場漲多後大幅震盪，但從晶圓龍頭大廠啟動史上最大先進製程與封裝擴產，帶動製程設備、封裝、測試、材料與廠務供應鏈進入多年結構性成長期，加上台美貿易協定定案降低不確定性，以及AI龍頭供應鏈展望優於預期，2026年企業獲利多呈現上修，資金由AI擴散至電子與傳產，在健康輪動之下有助於指數漲勢延續，台股中長期利多走勢依然可期。

針對蛇年封關前的布局，郭明玉建議，欲規劃抱股過年參與馬年紅包行情的投資人，不妨於下週低接布局，挑選市場認同度高之績優股分批進場，建議聚焦技術與產品具競爭力的產業與個股，以及具有強勁現金流收益率、銷售及獲利成長的優質指數成分股。產業選擇以晶圓代工、封測介面、半導體設備與耗材、特用化學、光通訊、IP、AI伺服器、電子零組件、 軍工、機械零組件、金融保險等為優先選擇。

