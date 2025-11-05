輝達在中國市占率掉到零時 AMD的AI晶片獲得了輸中許可

AMD晶片示意圖。路透社



美國電腦晶片巨頭超微（AMD）在週二（4日）公布第三季財報時，也透露了該公司的Instinct MI308人工智慧（AI）晶片已經獲得美國政府允許出口到中國。與此同時，輝達（Nvidia）可以出口中國的H20晶片遭到中國抵制，市占率降到零，「川習會」也沒有放行輝達最新的Blackwell架構AI晶片出口中國。

超微執行長蘇姿丰在第三季財報的電話會議上透露，超微已經獲得出口MI308到中國的許可證，並且已經和潛在客戶接洽。不過蘇姿丰也強調，整個狀況仍然瞬息萬變，目前並沒有可以預見的確切訂單，「這就是我們沒有將任何MI308的營收納入第四季財測的原因。」

廣告 廣告

她說：「我們已經收到了MI308的一些許可證，我們感謝政府支持MI308的一些許可證。我們仍在與客戶合作，評估需求環境和整體機會。」

MI308應是超微MI300系列AI晶片為了賣給中國而特製的「特供品」，具體性能不明。不過依照美國政府目前的管制，MI308的性能應該和輝達同樣特供中國的H20晶片類似，不能更高。

川普政府曾在4月一度形同禁止輝達H20賣給中國，到7月才在美中磋商下重新開放。但是北京當局除了對美方用AI晶片對中國科技發展「卡脖子」極為憤怒，也反過來質疑H20晶片是否有後門，質疑安全性。

報導指出北京當局下令所有國營事業不得採購H20，其他中國科技巨頭也被指示避買H20。這使得輝達執行長黃仁勳在10月中旬承認，在中國的市占率，已經從以前的95%掉到0%。

在美國總統川普與中國國家主席習近平10月底在南韓見面前，輝達曾一度盼望川普政府可以解禁輝達最新的Blackwell架構AI晶片，但是川普明確表示不讓Blackwell賣去中國。這使輝達想以全新架構晶片說服中國下單的盼望落空。

中國對付輝達的行為，也顯示北京現在全力傾向使用自家華為的AI晶片，政策性指導廠商轉向。在這種環境下，AMD的AI晶片就算獲得輸中許可，又能取得多少的實際訂單，尚待觀察。

更多太報報導

貝森特料明年或有4次「川習會」 曝Blackwell晶片出售中國時間點

禁輝達後遺症！國產晶片「耗電」拖垮中企算力 地方砸錢撐AI自主

黃仁勳遊說失敗！ WSJ曝「售中Blackwell晶片」官員強力反對 逼川普踩剎車