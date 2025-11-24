輝達在台子公司資本額須8億！李四川曝副總裁一聽驚喊「這麼小的錢」

輝達總部將落腳北士科T17、18基地，北市府24日指出，北市府已於今日與新光人壽完成解約並正式塗銷地上權。台北市副市長李四川表示，輝達副總裁Scott Ekman曾問他設立子公司資本額要多少？李回應預估要8億，當下Ekman反應竟說「Small money這麼小的錢」。（本報資料照片）

輝達總部將落腳北士科T17、18基地，北市府24日指出，北市府已於今日與新光人壽完成解約並正式塗銷地上權，土地已回歸北市府。台北市副市長李四川表示，目前市府就是與輝達進行下一步簽約設定專案地上權。李四川更透露，北市府希望輝達設立在台灣子公司，由於專案設定地上權公司資本額有限制，輝達副總裁Scott Ekman曾問他資本額要多少？李回應預估要8億，當下Ekman反應很有趣，竟說「Small money這麼小的錢」，李四川還說，輝達目前投資T17、18並未設定上限。

李四川今中午接受網路節目「新聞給問嗎」專訪，被問及北市府與新壽解約後，與輝達簽約進度。

李四川表示，先前在法規面由於擔心會有問題，已和中央確認並在7月就完成相關法規修法，可以專案設定地上權給輝達。

李四川指出，在簽約程序上，輝達必須要先送「投資計畫書」給北市府審查完竣才可簽約。輝達表示投資計畫書要有2個月的工作天，所以北市府預計最快明年農曆年前，就可以與輝達簽約。北市府會拚5月底、6月初黃仁勳到台北參加電腦展時，「看這時間能不能開工」。

李四川補充，目前輝達的建物外部的設計已在美國完成，不過總部內部由於法規因素，所以輝達會找國內的建築師，將投資計畫書送來後，也會送設計圖。此外，北市府還要進行T17、18基地中間道路的都市計畫變更，初步看來，市府可能會移出原本道路土地的三分之一作為道路、另外三分之二給輝達當基地，就能符合輝達在美國設計好的總部建物主體。

針對輝達在北市成立子公司議題，李四川表示輝達「沒有投資上限」，他還分享，輝達副總裁Scott Ekman曾在視訊會議中詢問若要成立子公司，資本額要多少？李回他預估要8億元，當時Ekman的反應很幽默，竟說「什麼！Small money這麼小的錢」。

至於黃仁勳是否會親自來台簽約？李四川回應，由於黃仁勳每年農曆年過年前都會來台灣參加尾牙，原則上就看黃仁勳會不會來，如果會就由黃仁勳親自簽約，若沒有就是由副總裁代表，像本月輝達副總裁來跟台北市長蔣萬安會面，就親自送來意向書，表明輝達一定會用這塊地。

