輝達在台設子公司 北市府、新壽 簽署解約協議
輝達落腳北士科Ｔ17、Ｔ18定案，新壽昨下午召開臨時董事會，通過Ｔ17、Ｔ18解約。北市府表示，北市府與新光人壽完成合意解約協議，新壽則是透過公告，來宣布董事會對於歸還Ｔ17、Ｔ18兩筆土地地上權給北市府的決議。
副市長李四川說，昨下午他們召開臨時董事會，簽協議是在新壽進行，昨下午三、四時蓋印，簽完新壽才發重訊；塗銷地上權下周一就會解決，因時間已經超過下午三時半了，銀行作業來不及，所以周一匯錢後會塗銷地上權。
李四川說，輝達的開工時間以明年中為目標，接下來就是市府要跟輝達談簽約，輝達的錢沒問題，主要是投資計畫書，讓市府審定以後就可以簽約。都市計畫變更部分，市府就按照這個程序，公開閱覽需要一個月，再來就是開都委會等程序。
新壽則透過公告宣布，董事會通過Ｔ17、Ｔ18解約案，合計的權利金總金額為四十四點○二億元，依解約協議，新壽應塗銷該地的地上權登記，並返還土地予台北市政府，北市府則應返還新壽為此支付的相關成本。
為符合來台灣承租地上權條件，輝達在台灣設立子公司。經濟部表示，九月廿六日已核准美商Nvidia設立台灣輝達經典股份有限公司，後來又申請提高投資金額至十億元，此項新申請案投審司於十一月廿一日核准。
更多udn報導
8500萬豪宅「現金一次付清」 神秘富豪細節曝
金正恩談處決姑丈細節？北韓叛官揭血腥內幕
麥當勞奶昔復出 他喝半杯曝：才知道為何停賣
讓人不想再去？一票人點1國：食物、景點沒特色
其他人也在看
火速與新壽解約！李四川曝「已用印」 來不及跑銀行改24日交錢、塗銷地上權
輝達（NVIDIA）預定將在北士科T17、T18設立海外總部，北市府與新光人壽協調解約多日，新壽今天（11/21）召開臨時董事會，通過與北市府合意解約；消息傳出後，台北市政府立即發新聞稿表示，感謝新光人壽為打造台北邁向AI之都達成重要里程碑，副市長李四川更透露，下午已經用印，不過因時間來不及跑銀行，約定下周一（11/24）「一手交錢、一手塗銷地上權資料」。太報 ・ 10 小時前
美國家實驗室爭取AI設備 攜手輝達、超微等 部署超級電腦
人工智慧（AI）熱潮正在動搖長期引領尖端科學研究的美國國家實驗室，將它們推向效仿科技巨頭的做法，因為AI成為高效能運算領...聯合新聞網 ・ 45 分鐘前
【美股盤後】重拾動能 震盪收紅
（中央社台北2025年11月22日電）因人工智慧（AI）泡沫疑慮導致亞股重挫後，美股今天盤中震盪，終場收紅。道瓊工業指數終場上漲493.15點，或1.08%，收在46245.41點。標準普爾500指數上漲64.23點，或0.98%，收在6602.99點。以科技股為主的那斯達克指數上漲195.04點，或0.88%，收在22273.09點。費城半導體指數上漲54.367點，或0.86%，收在6406.434點。中央社財經 ・ 1 小時前
川普要求國會 美限制晶片出口...傳轉彎
根據媒體引述消息人士指出，白宮官員正敦促國會議員，否決一項限制輝達向中國和其他受禁運國家銷售AI晶片的GAIN AI法案（全名為保障國家人工智慧取得與創新法案）。此外，川普政府還考慮延後開徵高額晶片關稅，以避免中美貿易戰再度升級。工商時報 ・ 1 天前
精誠捐AI伺服器 強化北市醫療防災
精誠資訊日前捐贈兩台AI運算伺服器予臺北市政府消防局及市立聯合醫院，協助北市強化防災預判、提升醫療數據效能。捐贈儀式於市府災害應變中心舉行，由副市長張溫德與精誠資訊董事長林隆奮共同出席。期望藉由AI算力的導入，加速AI應用在防救災與醫療現場落地，打造更安全智慧永續城市。工商時報 ・ 2 小時前
中國對美國稀土出口 升至9個月來最高
（中央社台北2025年11月21日電）中美兩國元首達成暫停貿易戰協議之際，中國10月對美國的稀土出口量與上月相比大增56%，升至今年1月以來的最高量。據觀察者網等陸媒報導，中國海關總署昨天公布數據顯示，中國10月稀土磁鐵出口量較上月下降5.2%，至5473噸，這是連續第2個月下降。中國對美國的稀土出口則攀升至9個月以來的最高。美國占中國10月稀土出口總量的12%，成為僅次於德國的第2大中國稀土買家，緊隨其後的分別是韓國、越南和印度。不過，與去年同期相比，中國1至10月對美國的稀土出口總額仍下降了20%以上。中國4月、10月先後提出新規，限制稀土出口。中美元首10月底在韓國釜山會晤達成貿易休戰協議後，雙方同意暫停限制措施一年。中央社財經 ・ 11 小時前
台股跌破季線 今年超過五成績效的最強台股主動基金經理人這樣說
重量級指標股輝達（NVIDIA）發布最新季度財報，第3季營收及第4季財測數據均雙雙優於市場預期，但也僅僅帶動一日行情，台...聯合新聞網 ・ 39 分鐘前
台股急漲急跌 富喬爆違約交割1255萬元
（中央社記者何秀玲台北21日電）台股本週震盪劇烈，櫃買中心今天公告大額違約交割案，由2家券商通報PCB股富喬違約交割事件，金額新台幣1255.72萬元，為今年上櫃公司第11起違約交割案。中央社 ・ 9 小時前
Dell供應鏈聯合採購再生能源 公平會有條件通過
（中央社記者趙敏雅台北2025年11月21日電）荷蘭商戴爾（Dell Global B.V.）與旗下供應鏈仁寶電腦、台達電子等，共12家事業聯合採購再生能源，公平會今天表示，此聯合行為現階段兼具提升整體經濟效率、產業發展及環境永續等多重意義，以附加負擔許可通過，創下首例。公平會今天發布新聞稿指出，Dell為提高在台灣的供應鏈廠商再生能源使用率，應對全球綠色供應鏈要求，推動其上游相關事業聯合採購再生能源，並參考公平會頒訂的指引依法申請，為公平會首次審議涉及環境永續聯合行為例外許可的案件。公平會於委員會議通過，依公平交易法第15條第1項但書第8款及第16條第2項規定，附負擔許可Dell及旗下供應鏈，共計12家事業聯合採購再生能源的聯合行為，期限為5年，許可期間自民國114年12月1日至119年11月30日止。公平會公布，12家事業為Dell Global B.V.、仁寶電腦、台達電子、金像電子、宏葉新技、光寶科技、遠東金士頓、和碩聯合科技、群聯電子、佳世達、瑞昱、緯創資通。公平會表示，這次參與聯合採購再生能源的事業，主力產業涵蓋電腦代工、IC晶片、液晶顯示器、記憶體、印刷電路板、電源供應器中央社財經 ・ 13 小時前
昨會韓國瑜 卓榮泰：拜託立法院盡快排審院版《財劃法》
行政院昨(20)日通過院版《財劃法》，當天下午行政院長卓榮泰即拜訪立法院長韓國瑜，院版《財劃法》是否能順利排審引發關注，對此卓榮泰今(11/21)日受訪時表示，他是拜託立法院，將這次有共識的院版《財政收支劃分法》盡快的排審，而且要迅速的處理，才能阻止一切不法的行為會繼續的擴大發生，讓國家能夠永續、財政能夠健全。太報 ・ 21 小時前
半導體用電飆升創新高 台綜院：10月電力景氣亮「紅燈」
半導體用電熱絡，也要面對「算力即電力」的能源供應問題。鴻海董事長劉揚偉昨在科技日上表示，現在政府會比較好好去思考這件事，對於近期核電議題再起，劉揚偉有感受到核電政策有轉圜餘地，只是實際如何並不知道。相對於半導體訂單滿滿、用電火力全開，傳統產業受到美國對等...CTWANT ・ 44 分鐘前
鴻海董事長劉揚偉：擴大美國AI佈局因應關稅變局，透過「在地製造」強化競爭優勢
鴻海科技集團 (Foxconn) 於今日 (11/21) 舉辦的 HHTD25 鴻海科技日上，除了展示多款電動車與 AI 基礎設施外，董事長劉揚偉也針對外界關注的美國關稅議題、AI 技術佈局，以及日本電動車市場策略做出了回應。劉揚偉強調，鴻海擁有全球最完整的供應鏈佈局，面對地緣政治與關稅變化，將透過「在地製造」 (Made in Local策略，特別是強化在美國的 AI 基礎設施生產能力來因應。Mashdigi ・ 5 小時前
歐洲央行總裁：內部障礙等同100%關稅 籲廢除成員國否決權
據《華爾街日報》周五 (21 日) 報導，歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde) 表示，歐洲必須打破內部障礙，擺脫依賴「出口驅動」的成長模式。鉅亨網 ・ 5 小時前
美股重拾動能 盤中震盪終場收紅
（中央社紐約21日綜合外電報導）因人工智慧（AI）泡沫疑慮導致亞股重挫後，美股今天盤中震盪，終場收紅。中央社 ・ 1 小時前
恐慌指數飆 輝達擋不住美股拋售潮
美股20日創下自4月以來單日最大震盪幅度紀錄，雖然開盤大幅上漲，但市場情緒迅速轉向，恐慌指數VIX一度躍升至26以上，標普500指數市值更是蒸發2.7兆美元。高盛合夥人佛路德說，投資人已進入「盈虧保護模式」。輝達的強勁財報未能成為解除警報的信號，反而促使交易員加強避險。中時新聞網 ・ 2 小時前
美股巨震 高盛點名九大原因
美股周四上演大震盪戲碼，雖然開盤大幅上漲，但隨後市場風雲變色，標普500指數由盤中最大漲幅1.9％到收盤跌1.5％，對此巨震，投資銀行高盛列出了九大原因，首先就點名了輝達的財報。工商時報 ・ 2 小時前
新壽通過解約解套輝達落腳北士科
台北市政府21日傍晚宣布，與新光人壽完成合意解約協議，輝達海外企業總部確定可落腳北士科。台新新光金控旗下新光人壽昨召開臨時董事會，通過「北士科T17、T18市有土地設定地上權契約」與台北市政府「合意解約」，分手費合計44.02億元。台北市副市長李四川笑稱，北市府24日將會同新壽辦理塗銷地上權登記，並以明年農曆年前簽約、6月開工為目標。中時新聞網 ・ 2 小時前
輝達帶頭跳水 亞洲股匯動盪
人工智慧（AI）泡沫憂慮再起，輝達20日引領美股下殺，在科技類股領跌下亞股21日血流成河，其中又以韓股跌勢最為慘烈，遽跌近4％。亞幣普遍走低，日圓在10個月低點盤旋，印度盧比重貶至歷史新低。唯獨人民幣一枝獨秀、逆勢走揚。美股開盤跌深反彈，主要指數上漲0.5％，其中輝達股價平盤附近遊走，台積電ADR下滑1.32％工商時報 ・ 2 小時前
小野田紀美聽笨問題秒變藏狐！台日網友笑翻
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗上任後，新一批內閣人事的行事作風也引發各界關注，而近期常辛辣回應時事的經濟安保大臣小野田紀美，也被網友發現，「聽到愚蠢問題時，會出現藏狐一樣的表情」，反差表現...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
AMD訂單外溢 台供應鏈進補
AMD近期再釋出Zen 6架構CPU細節，效能、功耗達7成之躍進，除了已公布Venice CPU將採台積電2奈米製程打造外，供應鏈透露將會以CoWoS-L先進封裝進行，而由於明年產能吃緊，將有部分訂單外溢至台系OSAT業者。此外，在Helios機櫃部分，功耗將達200～250kw，參考ORW(全新開放機架寬版)規範，將有望搭配400V的供電方案，台廠相關供應鏈將迎來進補。工商時報 ・ 2 小時前