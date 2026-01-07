輝達執行長黃仁勳稱機器人為「AI移民」 可望解決缺工問題

輝達執行長黃仁勳在一場訪談中，將機器人稱為「AI移民」，他認為廣泛使用這些「AI移民」，可以解決全球製造業人手短缺、勞動力流失的問題。

輝達執行長黃仁勳在拉斯維加斯消費性電子展受訪時，將機器人形容為「人工智慧移民」，他也認為，機器人有助於解決拖累全球製造業的「勞動力短缺」問題。（葉柏毅報導）

法新社報導，面對外界對機器人可能取代人類工作的疑慮，黃仁勳這位全球最具主導地位AI晶片公司負責人，卻提出截然不同的看法。

黃仁勳在一場訪談中，將機器人說成是「AI移民」。他表示，時代已經變了，許多單調無聊，或者是流水線式的工作，可以讓這些「AI移民」來做，這不僅可以解決全球製造業人力短缺的問題，而且還可以釋放更多人力，讓他們投入更多不同行業，激發出更大的生產力。

黃仁勳不認為製造業未來廣泛使用機器人，是搶了真人的工作；他認為，這場「機器人革命」，將能彌補人口老化與人口結構萎縮所造成的勞動力流失，同時還能推動經濟成長。

輝達目前顯然看好機器人產業的未來，它們正大舉投資，研發能讓機器人在製造、零售及醫療照護等多個產業運作的基礎軟體。