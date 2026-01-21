輝達執行長黃仁勳1月下旬將再訪中國 盼重新打開市場

在美國總統川普重新開放輝達(NVIDIA)的H200晶片出口中國之後，日前傳出H200晶片卻遭到中國海關攔截。《彭博新聞》報導，輝達執行長黃仁勳已經計畫1月下旬再度訪問中國，希望親自爭取重新打開這個關鍵市場。

報導引述知情人士指出，黃仁勳前往中國參加公司於農曆新年前舉行的內部聚會。知情人士也透露，黃仁勳預計將造訪北京，但目前尚不清楚是否會與中國高層官員會面。知情人士補充，黃仁勳的行程仍有可能會根據會談安排而有所改變。

黃仁勳這次訪中對於輝達來說，正值關鍵時刻，美方已經放寬AI處理器的出口限制，允許輝達H200處理器出口中國。但是中國政府則仍在評估要放行多少晶片。根據《彭博》報導，北京計劃最快在本季批准進口這些產品用於特定用途。

知情人士透露，北京基於安全考量，準備禁止軍方、敏感政府機構、關鍵基礎設施和國有企業使用H200晶片。這與中國政府過去對蘋果設備和美光科技(Micron Technology)晶片等外國產品採取的類似行動如出一轍。

黃仁勳今天(21日)也將出席在瑞士達沃斯世界經濟論壇(WEF)，並與貝萊德(BlackRock)執行長芬克(Larry Fink)進行對談。

黃仁勳藉與公司同仁年終聚會訪問中國有前例可循，2025年1月黃仁勳亦選擇不參加美國總統川普的就職典禮，而在中國與員工共度農曆新年。同時，去年7月黃仁勳訪問中國期間，則會見國務院副總理何立峰和商務部長王文濤。