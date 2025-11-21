輝達堪慮？谷歌最新模型Gemini 3 Pro完全使用自家TPU 成本可能低了70%

谷歌的TPU晶片針對大規模AI工作負載進行優化，使Google能夠完全掌控其基礎設施。(攝影/鄭國強)

美國人工智慧（AI）晶片巨頭輝達要開始擔心未來顯卡（GPU）銷售嗎？科技巨頭谷歌近日推出最新AI模型Gemini 3，沒有採用輝達GPU，而是使用谷歌自家設計的TPU，效能與算力依然出色。

根據谷歌官方網站介紹，Gemini 3 Pro的硬體使用Google的張量處理器（TPU）進行訓練。TPU專為處理訓練LLM（大型語言模型）過程涉及的大量計算而設計，與中央處理器（CPU）相比，可顯著加快訓練速度。

谷歌可望從人工智慧的競賽勝出？

谷歌的Gemini模型越來越多使用谷歌自家研製的TPU晶片，而非輝達GPU運行，這引發投資人質疑這一巨大轉變，是否會重塑人工智慧（AI）硬體格局。

TPU是谷歌（Google）設計的專用積體電路（ASIC），用於專門加速機器學習和深度學習工作負載，例如訓練和推論大型AI模型。

隨後總部在倫敦的社群媒體《TradingView》刊登一篇文章，看好谷歌憑藉獨門的TPU，可望從AI競賽勝出。

網路搜尋巨頭谷歌2023年5月發布Gemini，雖然市場反應平平，但很快就被Gemini 2和2.5所超越。而就在2025年11月18日，Gemini 3系列模型正式發布，迅速登頂人工智慧（AI）基準測試榜首。

Gemini 3的推理和邏輯能力尤其出色

Gemini 3的基準測試顯示，它的推理和邏輯能力尤其出色，這一點在早期測試當中許多分析師也親眼見證了。

這些TPU晶片針對大規模AI工作負載進行優化，使Google能夠完全掌控其基礎設施。這意味說Gemini的核心訓練和雲端推理操作並不依賴輝達GPU。

根據美國科技新聞媒體《Tom's Hardware》報導，Google第7代Ironwood TPU和Axion CPU在特定的訓練和推理工作負載方面，效能超越部分輝達硬體配置。谷歌提供的基準測試數據顯示，其產品的某些任務性能具有競爭力，甚至更出色，表明其硬體現在可以與成熟的GPU系統相媲美。

因此，有些科技業專家越來越相信谷歌會從AI競賽勝出。谷歌已經擁有生態系統和數據，他們也知道如何與廣告商合作，將廣告整合到產品裡面，而且他們擁有強大的影音平台YouTube。

Gemini 3使用Google的TPU進行訓練

其實，谷歌也設計自家晶片。鮮為人知的是，早在2014年，Google就決定不再向輝達支付巨額利潤，開始研發自己的晶片組，他們也希望獲得更有效率的晶片，這些晶片稱為張量處理器（Tensor Processing Units，簡稱TPU）。

Gemini 3模型完全使用Google自家的TPU進行訓練，完全沒有使用輝達的晶片。但谷歌對此一直保持低調，因為他們是一家超大規模資料中心營運商，現在也有大量採購輝達的GPU。此外，Google也和輝達有其他商業合作關係，再加上谷歌管理階層可能也不想損害輝達的利益，導致AI的泡沫破裂。

值得注意的是，據媒體披露，Midjourney模型也使用TPU，而它是目前最令人印象深刻的圖像模型。它們的成本比GPU低了70%，而且在推理成本也更便宜，表現可能也更出色。

2022年，Leap Motion的共同創辦人David Holz創立Midjourney應用程式，專門開發圖像及影片生成模型，在2022年所生成的作品便獲得科羅拉多州當地美術競賽數位藝術組冠軍。

