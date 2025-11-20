輝達報喜點燃台股買盤 外資反手敲進台積電

AI龍頭輝達(NVIDIA)財報與財測優於市場預期，激勵全球科技股情緒轉向樂觀，也為連跌多日的台北股市打下一劑強心針。台股今(20)日跳空開高一路走強，加權指數盤中一度大漲逾900點，終場上漲846.24點，收在27,426.36點，漲幅3.18%，寫下史上單日第2大漲點，一舉收復27,000點大關，成交金額放大至5,770.21億元。

過去5個交易日，台股在「AI泡沫化」疑慮下，累計下跌1,366點，市值明顯縮水。就在輝達繳出亮眼成績單並上調2025年第4季營收展望之際，市場對AI需求轉趨樂觀，資金快速回流台股，電子成交比重一口氣衝高到約8成，半導體與AI伺服器供應鏈成為盤面多頭進攻主軸。整體台股市值由前一天約86兆元，「回血」至約88.7兆元，單日增加超過2.7兆元，逼近一檔鴻海市值的規模。

廣告 廣告

在權值股方面，台積電扮演多頭大旗，盤中最高站上1,460元，終場收在1,455元，大漲60元，市值單日暴增約1.55兆元；鴻海收236.5元，上漲7.5元；台達電收954元，上揚60元，漲幅逾6%；日月光投控收222.5元、漲13元；聯發科收1,185元，漲25元。權值3雄齊步走揚，推升大盤指數一路走高，也成為今天行情最醒目的焦點。

從個股表現來看，今日漲幅前5名包括金像電、榮科、台玻、光聖、乙盛-KY等，多頭點火範圍從AI伺服器、電子零組件，一路延伸至傳產與玻璃等族群。成交量排行榜則由力積電、華邦電、南亞科、台玻、南亞與旺宏等個股領銜，顯示資金在半導體與相關供應鏈之間快速輪動。

法人大舉回補也是反彈的重要推手。外資在連2日賣超之後，今天轉為買超台股約131億元，其中鎖定台積電加碼買進約6,700張，為單一買超金額最高個股。不過，外資也趁反彈之際調節部分持股，富邦金與南亞科分別遭大砍逾2.8萬張。

至於匯市方面，台股強彈並未扭轉新台幣走弱格局。在美元指數突破100、亞幣普遍承壓的環境下，新台幣早盤曾受台股激勵短暫轉升，匯價最高來到31.205元，但漲勢無以為繼，午後買盤轉淡、美元需求升溫，新台幣由升轉貶，終場收在31.295元，較昨(19)天貶值4.1分，連續第8個交易日走軟，改寫近7個月新低。台北與元太外匯市場合計成交金額約18.41億美元。

外匯交易員指出，今日早盤外資偏向匯入，但午後轉為雙向操作，投信則在盤中積極敲進美元，加上出口商見到新台幣持續走貶而轉為惜售，實需拋匯力道減弱。

11月以來新台幣已累計貶值逾5角，市場普遍認為，目前呈現的是央行樂見的「緩步貶值」與拉鋸格局，官方並未做過度干預。外匯交易員研判，在缺乏重大國際利多、且市場持續等待美國經濟數據與後續降息預期明朗化之前，新台幣短線仍以偏貶為主，匯價有機會續向31.5元關卡靠攏。

原文出處

延伸閱讀