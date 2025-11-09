輝達夢幻NB受挫／輝達、聯發科聯軍 威脅蘋果高階筆電6成江山

聯發科執行長蔡力行（右）力挺輝達執行長黃仁勳（左），接連與輝達合作推出GB10與N1X兩款產品。

根據Laptop Media彙整亞馬遜多國筆電銷售數據顯示，英特爾依舊是筆電處理器市佔率的王者，然而在售價999美元以上、相當於新台幣3萬元以上的高階筆電市場，蘋果M系列晶片享有68％的壓倒性優勢。輝達攜手聯發科聯手推出的N1X高階筆電晶片平台如果成功，蘋果在利潤豐厚的高階筆電江山將飽受威脅。

Laptop Media今年2月以亞馬遜在美、英、日、加、法、德、印度、義、西班牙等國的筆電銷售數據，整理出一份雖然不夠全面，卻能看出一些趨勢的資料。這份資料顯示，在上述幾個市場中，英特爾處理器的市佔率最高、達60.8％，蘋果自研的M系列晶片佔21％，過去幾年持續蠶食英特爾市佔率的超微佔有率為14.3％，筆電處理器市場新玩家高通、聯發科佔有率分別為2％、1.9％。

而以輝達攜手聯發科打造N1X平台極欲搶攻的高階筆電市場來看，Laptop Media以售價999美元以上做為高階筆電的定義，蘋果M系列在此享有高達68％的佔有率，英特爾僅有22.8％，超微更低、為5.6％，充分反映Wintel陣營在高階筆電市場的銷售弱勢，高通則因為筆電用處理器驍龍X Elite，就是為了高階AI PC所開發而獲得3.5％佔有率，至於聯發科筆電處理器市場最大的應用仍是低價的Chromebook，故而在高階筆電市場沾不上邊。

如果輝達與聯發科攜手開發的N1X高階筆電晶片平台，能夠闖出一片天，輝達可望在一年兩億台的筆電市場、未來邊緣AI的兵家必爭之地，站穩腳步，而聯發科便有機會在高階筆電晶片市場分到一杯羹，與高通近身肉搏的市場就不只有智慧型手機，對輝達、聯發科來說是將是雙贏的局面。



