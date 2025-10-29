輝達大結盟 進擊量子運算
輝達執行長黃仁勳運用輝達的網路技術優勢，在這次GTC DC大會發表新的互聯系統「NVQLink」將能連結傳統繪圖處理器（GPU）和中央處理器（CPU）、以及量子處理器（QPU），押注需要傳統晶片與量子處理器並行，才能實現量子運算，為推出新一代超級電腦鋪路。
他表示，NVQLink新技術將為新一代超級電腦鋪路，並可降低量子運算核心單元「量子位元」（qubits）的錯誤率，「這項技術不僅能修正現有量子位元的錯誤，也能修正未來規模的錯誤。我們將把量子電腦從目前的數百個量子位元，擴展到未來的數萬、甚至數十萬個量子位元」。輝達已和17家量子運算公司建立夥伴關係。
