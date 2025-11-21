輝達子公司落地台灣 龔明鑫還原8天火速批准增資始末

輝達在台子公司增資到10億元，龔明鑫還原投資始末 。路透社示意照



經濟部投審司今（21）日核准輝達在台子公司「台灣輝達經典股份有限公司」增資10億元。經濟部長龔明鑫今天對此表示，輝達早已表態有意落地台灣（設子公司），中央政府絕對支持，地方政府也很努力，共同讓輝達的海外總部可以在台灣落地。

龔明鑫今天下午出席「經濟部因應美國關稅我國出口供應鏈支持措施聯合說明會(台北場)」，他會前受訪時表示，事實上，早在今年9月，輝達公司就已向經濟部投審司申請在台設立子公司，經濟部也已核准。

龔明鑫說，經濟部今天同意的是計劃變更，也就是增資案，將「台灣輝達經典股份有限公司」增資至10億元；經濟部當然表達非常歡迎，也就盡快來核定了。

經濟部今天上午發出聲明表示，投審司已在今年9月26日核准美商 Nvidia 設立「台灣輝達經典股份有限公司」。輝達並於11月12日再度申請，將投資金額自原方案調高至新台幣10億元，規劃用於開發商辦大樓等項目。

經濟部表示，此投資並無涉及外資禁止或限制項目，相關審查均符合《外國人投資條例》，已於11月21日正式核准。

事實上，經濟部投審司今天洽逢召開投資審議會，不過，輝達子公司增資案並未臚列在清單之上。對此，官員說明，超過15億元的投資案才會進入審議會討論，輝達增資金額為10億元，循一般案件程序核准，只是日子剛巧同一天。

