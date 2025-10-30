輝達宅來了！AI霸主總部落腳北士科搞定 社子島房價準備起飛
隨著新光人壽同意與北市府解除北士科T17、T18地上權合約，輝達海外總部案算是塵埃落定，也意味著北市核心北移的趨勢更加明確，周邊地價與房市熱度可望再度升溫。
科技產業早已成為台灣帶動經濟的核心引擎，房市亦隨之產生連動效應，君不見台積宅。而北士科聚集AI、半導體與智慧製造企業，更帶動起上下游供應鏈移動，區域房市緊俏度自然緊跟其後。信義代銷指出，輝達進駐效應將加速AI聚落擴張，推進北士科第一圈共榮區域的整合發展。尤其與北士科一橋之隔的社子地區，因地理連結與議題延伸，將成為「AI北士科＋AI社子島」構想的受惠區。
未來產業與交通並進，北台灣科技島鏈的輪廓也愈加清晰。社子本身擁有與北士科緊密銜接的天然優勢，捷運環狀線動工、輕軌芝山延伸線預計六年內進入社子，而北士科、內科、新北產業園區也形成一條完整的「科技走廊」。
看好這波浪潮，目前已有漢皇集團順勢推出新案，與台北市政府都市更新處合作的「漢皇韶光」基地就在北士科對岸，距離AI聚落超級近，並以精緻坪數、相對低總價搶攻首購與置產族群，成功卡位在未來潛力區。而且鄰近的捷運環狀線Y24社正公園站，未來將可直達內科，兩站轉乘士林紅線，串聯信義計畫區與雙北捷運網，生活與通勤條件潛力極佳。
座落於AI時代的前線，北士科與社子一帶正迎來價值重估期。交通建設與產業聚落雙軌推進，將帶動新一波宜居與投資浪潮。對想在北台灣卡位科技紅利的自住客與投資人而言，這裡正迅速成為下一個房產熱區。AI不僅改變工作型態，也正在重新定義台北房市版圖。
