輝達將在北市蓋第二總部？傳地點落腳洲美段、蔣萬安回應了

台北市長蔣萬安今(30日)出席活動前受訪表示，目前尚未有相關訊息，不過輝達提出需求一樣會給予協助。(記者孫唯容攝)

〔記者孫唯容／台北報導〕輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳昨日下午抵台，有消息指出輝達將於北士科建立總部外，也將在台灣增設第二總部，有機會選址在洲美國小預定地。對此，台北市長蔣萬安今(30日)出席活動前受訪表示，目前尚未有相關訊息，不過輝達提出需求一樣會給予協助。

現階段輝達在台員工主要集中於南港辦公室，有部分人力配置於新竹，原先北士科T17、T18的基地推動一度受阻，北市府就曾提出洲美國小預定地作為備選基地提供輝達評估，該基地位於北士科西側，基地面積約 4.6 公頃，土地條件方正，原規畫作為國際羽球館使用，緊鄰北士科核心區域。

針對輝達將在台北爭取設立第二總部，並將選在在洲美國小預定地，目前輝達有提出相關請求？蔣萬安今出席中正區里長有約，他會前受訪表示，目前沒有相關訊息，但是輝達提出需求一樣會給予協助。

黃仁勳昨抵台後行程滿檔，媒體也追問蔣萬安今天是否會安排與黃仁勳碰面？蔣萬安則強調，持續跟輝達保持聯繫，但是黃仁勳的行程非常緊湊，一切都還是需要配合黃仁勳的行程安排。

