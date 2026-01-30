輝達將在台北增設台灣第二總部？黃仁勳：聽起來不錯

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨天抵台展開行程，對於傳出輝達規畫在台北市增設台灣第二總部，黃仁勳今天（30日）受訪表示，「聽起來不錯，我喜歡」，輝達應該盡可能多建造幾個總部，因為在台灣有很多員工、供應鏈合作夥伴和客戶。

輝達執行長黃仁勳（前左）29日抵達台灣，此行預計參加輝達台灣尾牙。圖為黃仁勳親切地為現場守候的粉絲簽名。（中央社）

黃仁勳昨天搭乘專機飛抵台灣，今天上午9時30分左右步出下榻飯店，對守候的媒體道早安，說他昨晚睡得很好，並接受短暫訪問。

對於輝達可能規畫在台北增設台灣第二總部？黃仁勳說，「聽起來不錯，我喜歡」。輝達應該盡可能多建造幾個總部，因為在台灣有很多員工、供應鏈合作夥伴和客戶。輝達在台灣成長非常快，員工非常努力工作，有很多優秀的人。

媒體追問，輝達是否有機會在台北市設立第二總部，黃仁勳透露微妙表情回應，「有可能、甚至還有機會」（possibility and maybe even probability）。

黃仁勳表示，建造工廠並不容易，因為技術一直在變化，可以買到設備，但要把設備和製程技術整合起來相當困難，且科技進展迅速、越來越先進，台積電和半導體業是最複雜的製造工作之一。

他也提到，投資實體人工智慧（AI）對於台積電和台灣產業，至關重要，因為未來製造業將高度依賴AI和機器人技術，AI能力將比以往任何時候都更強大。

黃仁勳最後說，他要去參加辦公室會議，祝賀員工們一年來的成就，也感謝他們出色的工作表現。

（責任主編：莊儱宇）