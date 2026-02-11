輝達將完成簽約 李四川談動向：簽完了就跟各位報告

台北市長蔣萬安與副市長李四川，一同出席「都更領航X節能降稅」記者會，台北市副市長李四川表示，輝達簽約完成就會向外界報告動向。(記者田裕華攝)

〔記者何玉華／台北報導〕台北市副市長李四川今(11)日表示，配合美國時間，輝達應該中午前會完成進駐北士科T17T18基地地上權簽章，順利的話，應該在中午就可以完成契約簽訂，有了結果，市府就會召開記者會來對外宣布。至於何時報告他的決定，「簽完了，我一定會跟各位報告」。

李四川今天以台北市住宅及都市更新中心董事長的身分出席「都更領航X節能降稅」記者會。會後被追問輝達及他是否參選新北市長的決定。

李四川表示，美國現在剛上班，原則上早上大概會開始跟他們進行簽章簽字，如果順利應該在12點之前會簽訂完結。12點如果有結果，市政府會開記者會對外宣布。

媒體追問他什麼時候報告未來動向的決定？李四川表示，「簽完了，我一定會跟各位報告」。台北市長蔣萬安在記者會上也提到，感謝李四川帶領整個團隊推動都更，李四川回應提到，尤其在信維整宅的部分，所有公家能在都能裡面用的工具都用完了，現在已經達到9成同意，有信心很快就能都更完成。

台北市長蔣萬安與副市長李四川，一同出席「都更領航X節能降稅」記者會，台北市副市長李四川表示，輝達簽約完成就會向外界報告動向。(記者田裕華攝)

