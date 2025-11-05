輝達將成最大受害者？路透：北京私下禁止「國資」數據中心，購買使用外國AI晶片

中國與美國之間，雖然在釜山會談後暫時停止貿易敵對狀態，但其國內似乎沒有停止「晶片自給自足」的遠程目標，不斷出招將外國技術、從關鍵基礎設施中排除，根據《路透》報導，引述兩位知情人士資訊，中國政府已發布內部指南，要求所有接受國家資金支持的新數據中心項目，「只能使用」國內製造的人工智慧（AI）晶片。

消息人士聲稱，最近幾星期以來，中國監管機構下令、境內完成度低於30%的數據中心，必須盡快移除原先已安裝的外國晶片，或是取消預備購買外國晶片的計畫。至於那些進度比較超前的計畫，則將依個案決定該如何處理。

美中兩國長時間為了先進AI晶片發生摩擦和對峙，同時也讓包含輝達（Nvidia）在內多個半導體企業陷入兩難，美國總統川普（Donald Trump）上週與中國國家主席習近平會談後，雖然在電視訪談中強調，華府將讓北京與輝達接觸打交道，不過不會討論「最先進的晶片」議題。

然而，由外媒曝光的北京最新舉動，將粉碎輝達重獲中國市場份額的微薄希望，同時也讓華為（Huawei）等中國本土競爭對手，又提供一次確保更多晶片銷量的大好機會。匿名消息人士指出，目前尚不清楚該內部指南屬於全國通用，還是僅限特定省份，同時他們也沒有指明、究竟是哪一個監管機構發布該命令。

2025年10月30日，美國總統川普與中國國家主席習近平的「川習會」在韓國釜山登場。（美聯社）

除了輝達之外，其他向中國銷售數據中心晶片的外國製造商，還有超微AMD（AMD）和英特爾（Intel）。面對路透的爆料，中國國家互聯網信息辦公室和國家發改委，兩個最大監管機構都沒有給予回應，至於潛在可能受影響的外企，輝達和AMD沒有回應、英特爾則拒絕回應。

路透也對中國政府招標文件展開細項調查，發現自2021年以來，中國AI數據中心項目已獲得超過1000億美元（約新台幣3.2兆元）的國家資金挹注，這代表在中國境內，絕大多數的數據中心幾乎都透過「某種形式」得到國家資金援助，才得以建設完工，但目前尚不清楚有多少專案，會真的受到這項新指南的約束限制。

北京長期以來、一直對華府阻礙中國科技進步的出口管制感到不滿，採取一系列措施嘗試擺脫對美國技術的高度依賴。美國國會則以解放軍可能將這些晶片，用於增強其軍事能力為由，為自家限制措施辯護。

寒武紀科技（圖／翻攝自官網）

隨著限制愈來愈嚴苛，中國出於國家安全考量，已勸阻本土科技巨頭採購輝達晶片，同時對外展示一個、完全由國產AI晶片供電營運的新數據中心。而在此之前的2023年，中國政府就對美光（Micron）下達禁令，不允許關鍵基礎設施中使用其產品，讓這家美國最大的記憶體晶片製造商選擇在2025年，退出中國伺服器晶片市場。

輝達執行長黃仁勳（Jensen Huang）耗費心力不斷遊說川普及其內閣，希望華府允許他們，向中國出售更多AI晶片，在他看來、相比加強禁止，讓這個超級大國的AI產業，更加依賴美國硬體，才真正符合美國的國家利益。

透過最新禁令，中國政府正在為國產晶片製造商，劃出更大的市場份額。目前中國市場有一系列AI晶片公司，從最著名的華為（Huawei Technologies）、寒武紀（Cambricon），到MetaX、摩爾線程（Moore Threads）和Enflame等新創公司。

這些中國公司的產品，已可與輝達部份產品相媲美，但它們在打開市場方面一直面臨挑戰。特別是其內部開發人員，早已習慣使用由輝達研發、可靠的軟體生態系統，遲遲拒絕改採本土替代方案。

此外，當北京選擇加大防堵外來晶片的同時，微軟（Microsoft）、Meta和OpenAI等美國科技巨頭，卻選擇投入數千億美元，建造由輝達最先進晶片驅動的數據中心。一來一回比較，中國本土的晶片製造商，因為受到華府長時間對半導體製造設備的制裁，進而影響其生產力與良率，這讓像是中芯國際（SMIC）等中國領先的晶片製造商，接下來可能面臨另一個大問題：無法即時供應整體需求。

