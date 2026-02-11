輝達將簽約完成 李四川曝動向：簽完約一定會跟各位報告

輝達總部「星艦3.0」將落腳北士科，台北市副市長李四川11日表示，今天如果順利應該在12點之前會完成簽約，如果有結果，市府會開記者會對外宣布。李四川強調，簽約完成後，他的動向「一定會跟各位報告」。（徐佑昇攝）

李四川11日出席記者會，媒體問及輝達今天完成簽約的時間。

李四川表示，美國現在剛上班，原則上早上市府會開始跟他們進行簽章簽字，如果順利應該在12點之前會簽訂完結，12點如果有結果，市政府會開記者會對外宣布。

至於李四川未來參選新北長的動向，李四川強調，「簽完了，我一定會跟各位報告」。

此外，台北市長蔣萬安則在記者會提及李四川，並感謝他帶領整個團隊推動都更。李四川表示，市府在信維整宅的部分，所有公家能在都能裡面用的工具都用完了，現在已經達到9成同意，他有信心很快就能都更完成。

